Wolff critique la «folle» derrière la rumeur de sortie «absurde»

Date publiée: 10 février 2020

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que «certains fous sur une page Internet» étaient à l’origine de la rumeur «absurde» des pourparlers croisés qui ont lieu à Daimler.

Fin janvier, RaceFans.Net et Autocar ont révélé que les hauts dirigeants de Daimler se réunissaient le 12 février pour discuter de l’avenir de Mercedes en Formule 1 au-delà de la fin de la saison 2020.

Daimler a rapidement démenti qu’une telle réunion avait lieu et Wolff a maintenant son mot à dire sur la plus grande rumeur impliquant Mercedes au cours de l’hiver.

«La F1 a toujours été un grand fournisseur de gros titres pendant les vacances d’hiver. Et par le simple manque de résultats de course et la controverse sur la piste, laisser tomber une bombe d’un titre, se vend toujours “, a déclaré Wolff aux journalistes lors de la révélation de la livrée W11 de Mercedes.

“Et à cet égard, je suis toujours surpris qu’il n’y ait que des fous là-bas qui écrivent quelque chose sur une page Internet et qui sont récupérés, ce qui était une histoire complètement absurde, qui a été corrigée par le PDG de Daimler le jour suivant” .

«C’est une partie de l’histoire.

«L’autre partie est qu’avec tout ce que nous faisons, nous devons nous demander si c’est la bonne activité que nous déployons? Que ce soit dans le secteur pétrochimique, que ce soit en tant qu’OEM dans l’industrie automobile ou que ce soit F1.

«Nous, en tant que Daimler aujourd’hui, nous voyons les avantages et les bénéfices que la Formule 1 en tant que plate-forme marketing nous offre et nous voyons les données. Et c’est la condition sous-jacente pour laquelle nous le faisons. “

Mercedes a fait part de son intention de rester en Formule 1 avec l’annonce d’un accord de cinq ans avec de nouveaux partenaires INEOS. Le nouveau parrainage figure en bonne place sur la nouvelle livrée Mercedes W11.

Wolff a déclaré que même si Mercedes souhaitait rester en Formule 1 pour le long terme, il restait “de nombreux domaines” à aborder avec la Formule 1 et la FIA avant la saison 2021.

