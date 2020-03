Wolff: je ne serai pas PDG d’Aston Martin

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a rejeté les spéculations selon lesquelles il deviendrait PDG d’Aston Martin, malgré les informations le liant à la société appartenant à Lawrence Stroll au cours des dernières semaines.

Après avoir mené Mercedes à des doubles de championnat de pilotes et de constructeurs de six matchs consécutifs, les rapports ont augmenté au cours des deux dernières semaines selon lesquels Wolff est sur le point de passer du pitwall à la salle de conférence pour diriger la marque britannique qui patauge, qui est en train de repris par Lawrence Stroll.

En fin de contrat à la fin de la saison 2020, Wolff avait précédemment été incité à assumer un rôle de gestion avec la Formule 1 elle-même, bien que cette idée semble avoir été abandonnée, Ferrari s’opposant à une telle décision.

Dans tous les cas, les rapports ont présenté un certain nombre d’indicateurs que Wolff envisage de quitter, y compris sa relation étroite avec Stroll, sa relation rompue avec le chef Daimler Ola Källenius, et sa décision de faire représenter Mercedes par le directeur technique James Allison dans les pourparlers de crise qui reporté la réglementation de prochaine génération à 2022.

Cependant, maintenant Wolff a déménagé pour nier qu’un changement se produisait, disant à motorsport-total.com que “l’histoire n’est pas vraie, je ne vais pas être le PDG d’Aston Martin” – bien que les détails de sa réponse n’aient fait qu’accroître la spéculation .

Comme l’explique le rédacteur en chef du sport automobile, Christian Nimmervoll, cela laisse toujours la possibilité pour Wolff de déménager à Aston en tant qu’investisseur, tandis que le moment de sa réponse a indiqué qu’il réside actuellement quelque part en Asie – qui serait les Maldives – et donc loin du reste de son équipe.

De plus, le statut de Wolff soulève d’autres points d’interrogation sur le sort de Lewis Hamilton aux Silver Arrows, car Hamilton est connu pour être un grand partisan de son patron, et si Källenius cherche à réduire les coûts en abandonnant Wolff, on pense que les six -temps champion et ses exigences salariales importantes pourraient suivre.

