Wolff: la saison 2020 est un énorme défi

Avant le Grand Prix d’Australie d’ouverture de saison de Formule 1 2020, le patron de l’équipe, Toto Wolff, donne un aperçu de la course et de la saison au cours desquelles il mènera son équipe vers des sommets encore plus élevés.

Déjà, la nouvelle ère Silver Arrows a brisé à peu près tous les records de la dernière décennie sous la surveillance de Wolff, avec 12 titres en six ans. À Melbourne, au début de leur dixième année (dans leur deuxième venue) en tant qu’équipement complet de F1, les champions du monde entament leur quête pour en faire 14 sur sept.

Dans l’aperçu de course de l’équipe, Wolff ne tenait rien pour acquis comme d’habitude: «Nous avons eu un hiver très chargé; non seulement nous avons développé, testé et construit une nouvelle voiture, nous avons également signé le nouveau partenaire principal INEOS et annoncé un engagement audacieux pour la durabilité. Nos objectifs sont très ambitieux car nous visons à réduire nos émissions de CO2 d’ici 2022.

«À partir de cette année, nous atteindrons une empreinte carbone nette zéro grâce à une combinaison de réduction de nos émissions et de compensation de CO2. Nous espérons que d’autres équipes suivront bientôt notre exemple et présenteront une stratégie de développement durable tout aussi solide.

«Il est enfin temps de recommencer à courir et nous attendons avec impatience la nouvelle saison. L’équipe a travaillé très dur pour construire une nouvelle voiture et nous sommes ravis de voir ce qu’elle peut faire lorsqu’elle est conduite avec colère. Nous avons réussi à passer la majeure partie de notre programme comme prévu lors des tests d’hiver; cependant, nous avons rencontré certains problèmes de fiabilité que nous devions résoudre. Nous sommes heureux d’avoir rencontré ces problèmes lors des tests plutôt que lors d’un week-end de course, car nous avons pu les résoudre sans aucune pénalité.

«La nouvelle saison sera passionnante à regarder à la fois sur piste et loin d’elle, car tout ce que nous faisons cette année aura un effet d’entraînement sur notre compétitivité à l’avenir. Nous sommes confrontés au défi des plus grands changements techniques que notre sport ait jamais vus combinés à un plafond budgétaire, donc le travail que nous faisons cette année déterminera le début de 2021.

“Cela fait de la saison 2020 un énorme défi – un défi que tout le monde à Brixworth et Brackley attend avec impatience.”

Dossier: Grand Prix d’Australie

La distance dans la voie des stands – mesurée de la ligne du limiteur de voie des stands à la ligne de sortie de la voie des stands – sur le circuit du Grand Prix de Melbourne est la plus courte du calendrier de la Formule 1, avec seulement 280,6 mètres.

Le Grand Prix d’Australie est l’une des cinq courses au programme de la F1 à avoir une limite de vitesse de 60 km / h dans la voie des stands, plutôt que la limite de vitesse de 80 km / h. Les autres courses ayant une limite de vitesse de 60 km / h dans la voie des stands sont Monaco, la France, Singapour et la Russie.

La piste de F1 de Melbourne est à égalité avec Spielberg pour le deuxième pourcentage le plus élevé de temps au tour passé à plein régime (72,3%). Il a également le quatrième pourcentage le plus élevé de distance au tour à plein régime (79,3%). Seul Monza présente un pourcentage d’accélération grand ouvert plus élevé, avec 76% du temps au tour et 84% de la distance au tour à plein régime.

Les pilotes expérimentent certaines des forces G les plus élevées de la saison à travers le virage rapide 11 sur le circuit du Grand Prix de Melbourne, atteignant un maximum de 5,1 G latéralement.

Le circuit d’Albert Park est cahoteux et comporte de nombreuses bordures agressives, ce qui le rend très dur sur le plateau à thé (la première partie du sol, derrière les roues avant) et peut endommager les voitures.

Le décalage horaire de 11 heures entre l’Australie et le Royaume-Uni rend la première course de la saison particulièrement délicate pour les étudiants en placement industriel et les ingénieurs qui soutiennent l’équipe du Race Support Room (RSR) de Brackley et du Track Support Office (TSO). à Brixworth. Les équipes ont accès à un horaire de sommeil pour aider à passer d’un fuseau horaire à un autre, mais tout le monde l’aborde différemment – du changement graduel dans la préparation au week-end de course à l’all-in à partir du mercredi.

À partir de jeudi, l’équipe de support en Angleterre regardera non seulement toutes les sessions en direct, mais participera également à distance à toutes les réunions d’ingénierie sur la piste. Cela donne lieu à des schémas de travail inhabituels: le quart de travail commence à minuit et se termine vers midi, le vendredi commençant à minuit et se terminant vers 15 heures dans l’après-midi. L’équipe de samedi commence à 1 h et se termine à midi. Le jour de la course, les équipes arrivent aux usines à 2 heures du matin et terminent les choses en milieu de matinée – très certainement dans l’attente d’une bonne nuit de sommeil la nuit suivante.

