Wolff: Les gens ajoutent un et un et en obtiennent trois

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a réagi à la spéculation persistante sur son avenir avec l’équipe, suggérant que les rapports avaient été largement disproportionnés.

Avec la fin de son contrat à la fin de la saison de Formule 1 2020, des rumeurs ont circulé selon lesquelles des difficultés avec le nouveau patron de Daimler Ola Källenius et une étroite amitié avec Lawrence Stroll le poussaient à rejoindre ce dernier à Aston Martin.

Et pourtant, bien qu’il ait déjà nié qu’un commutateur était en préparation à plusieurs reprises, Wolff a décidé de clarifier davantage sa position actuelle.

“Je ne vais pas devenir PDG d’Aston Martin, et je ne vais pas non plus y faire d’investissement stratégique”, a-t-il déclaré au journal autrichien Osterreich.

“Je suis en huitième année [at Mercedes] maintenant. J’adore le sport et cette équipe. Cependant, je suis quelque peu surpris par la tournure des événements au cours de l’hiver et par le comportement des individus.

«Bien sûr, cela a aussi à voir avec ma décision sur ce qu’il faut faire en 2020 et au-delà. Mais je suis et resterai à la tête de Mercedes Motorsport et patron de F1, et rien ne changera à court terme.

“Dans la plupart des histoires qui pourraient être lues à ce sujet, les gens ont additionné 1 et 1 et l’ont transformé en 3”, a-t-il déclaré. «Quel est mon statut actuel? Ma participation à Mercedes est solide, mon contrat court jusqu’à la fin de 2020 et nous sommes toujours en bonne discussion sur ce que nous voulons faire ensemble.

«Nous discutons. Mais tout cela a été poussé à l’arrière-plan par corona. Nous avons tous maintenant de plus gros problèmes à résoudre – des problèmes humains dans nos entreprises. »

Dans le même temps, Wolff reconnaît qu’il a des liens étroits avec Stroll, même s’ils ne sont pas ce que certains prétendent être.

“Stroll et son équipe sont un gros client de notre équipe de course”, a-t-il expliqué. «Ils achètent des moteurs, des boîtes de vitesses et des pièces de suspension à Mercedes.

«De plus, Lawrence est un bon ami à moi depuis de nombreuses années, quelles que soient nos relations commerciales.»

Fait intéressant, les commentaires de Wolff n’excluent toujours pas la possibilité d’un investissement financier personnel dans Aston Martin, ce qui est une façon pour les rapports de se concrétiser.

