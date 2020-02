Wolff: Lewis et moi n’en avons jamais parlé! Tout est composé

La



Bien que nous ayons passé la saison morte à spéculer sur l’avenir de Lewis Hamilton en Formule 1, il semble que tous les entretiens de Ferrari avec Toto Wolff à la remorque étaient tous bien loin de la marque.

Le duo s’est assis avec Sky F1 pour s’adresser à l’éléphant dans la salle, à savoir l’avenir de Hamilton avec l’équipe et son contrat au-delà de la fin de cette saison.

Hamilton était le premier, pour résumer la situation: «Nous ne nous sommes pas encore assis et avons parlé. C’est fou parce qu’il y a toutes ces discussions dans les médias et tout. J’ai une certaine approche normalement dans le sens où je ne stresse pas. J’ai confiance en Toto et nous avons cette confiance entre nous.

“Nous nous sommes essentiellement dit quels sont nos objectifs, quels sont nos objectifs et nos engagements. Je ne ressens donc jamais nécessairement une précipitation. Mais parfois, Toto dit “est-ce que tout va bien?” Alors nous gardons toujours la chaîne ouverte et je suis sûr que dans un proche avenir, nous commencerons à nous asseoir. Mais je ne me sens pas stressé. “

Le chef d’équipe Wolff a confirmé: «J’ai envoyé un texto à Lewis l’autre jour et [said] Je lis tous ces commentaires dans la presse au sujet de nos négociations et que Lewis demande tant d’argent – nous n’en avons jamais parlé! Tout est inventé.

«Ensuite, j’ai dit que nous devrions peut-être nous asseoir un jour et discuter. Mais je pense que je sais si bien où il va aller, vous savez où je suis, il s’agit de trouver une journée où l’on passe quelques heures ensemble. C’est ce que nous avons fait par le passé. “

Pendant la morte-saison, le contact entre le président de Ferrari John Elkann et Lewis lors d’une fonction sociale a été largement rapporté et n’a été démenti par aucune des parties. Cela a été interprété comme une sorte de «discussion / négociation» et, bien sûr, la question a été posée.

“Je pense que c’est comme une chose à court terme”, a expliqué le sextuple champion du monde de F1 en ce qui concerne la fin de sa carrière à Maranello.

“Si vous regardez tous les pilotes qui ont piloté pour Ferrari, c’est évidemment une équipe incroyable et, évidemment, la voiture est toujours belle rouge. J’ai du rouge sur mon casque. Le rouge est la couleur de la passion ou de l’amour ou tout ce que vous voulez dire.

“Mais ce que Mercedes a fait pour tous ses pilotes – même Sir Stirling Moss fait toujours partie de l’équipe – ils honorent cela et vous devenez une partie d’un héritage et un partenaire à vie, ce qui, je pense, est super attrayant”, a ajouté Lewis.

.