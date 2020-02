Wolff: Lewis veut la voiture la plus rapide, nous voulons le meilleur pilote

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a parlé des rumeurs entourant son équipe et du contrat de Lewis Hamilton, indiquant qu’aucune de ces questions ne lui avait donné beaucoup de raisons de s’inquiéter.

L’avenir de Hamilton et de l’équipe pour laquelle il conduit a été un sujet brûlant dans le fil d’actualité F1 ces dernières semaines, mais Wolff suggère qu’il n’y a pas grand-chose à régler.

«Mercedes conduira certainement en 2021. Nous voulons rester avec elle. La Formule 1 a du sens pour nous », a-t-il déclaré à Auto Motor und Sport, en réponse à des informations selon lesquelles la société mère de Mercedes, Daimler AG, cherchait à vendre l’équipe dans le but de réduire les coûts.

Malgré un tel optimisme, les Silver Arrows n’ont pas encore mis le stylo sur papier sur un nouvel accord avec la FIA et la gestion de la Formule Un, un geste que Wolff explique comme obtenir le maximum de levier dans les négociations pour le prochain accord Concorde, qui doit fonctionner pour tous. équipes.

«Les conditions générales doivent être correctes. La Formule 1 doit fonctionner comme telle. Nous voulons avoir un accord Concorde avec lequel nous pouvons vivre. Cela ne signifie pas que nous voulons toujours tirer le meilleur parti de Mercedes. Ce doit être un contrat bien équilibré, pour nous comme pour les petites équipes », a expliqué l’Autrichien.

“L’objectif doit être que toutes les équipes réalisent un bénéfice.”

Au sujet de son pilote vedette Hamilton, Wolff a révélé que les négociations contractuelles n’avaient pas encore commencé pour de bon, mais il espère qu’un accord pourra être conclu au début de la saison.

“La dernière fois [Lewis and I] rencontré à la fête de Noël. Nous avons discuté un peu de l’avenir. Depuis lors, nous n’avons parlé que sur WhatsApp. Lorsque vous êtes sur vos gardes depuis dix mois, il est important de faire une pause. C’est pourquoi nous avons décidé de nous laisser seuls en décembre et janvier. Quand cela recommencera en février, nous nous asseoirons et discuterons. »

Cependant, Wolff admet que les négociations ne seront pas faciles.

«En tant que pilote à son niveau, Lewis a toujours des options. Il en va de même pour nous. Tant que nous construisons une voiture rapide, nous serons toujours dans une situation où nous pourrons choisir les pilotes. »

Hamilton aurait demandé un contrat de quatre à cinq ans évalué à environ 66 millions de dollars par an, il y a eu des spéculations sur le fait que le sextuple champion du monde se targuerait d’être hors de la fourchette de Silver Arrow, mais Wolff maintient que l’équipe et le pilote sont fait pour être ensemble.

“Lewis veut conduire la voiture la plus rapide et nous voulons le meilleur pilote”, a-t-il déclaré.

.