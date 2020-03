Wolff: l’unité est mieux célébrée dans nos maisons

Le directeur de l’équipe de Mercedes, Toto Wolff, a écrit une lettre ouverte aux fans de Formule 1 alors que le monde est paralysé par COVID-19, ce qui a sérieusement affecté tous les aspects de la vie avec des événements sportifs annulés à travers le monde jusqu’au moins au milieu de l’année.

Voici ce que le patron de l’équipe la plus performante du sport a jamais dit:

Chers fans de sport automobile,

Nous aimons tous les courses. Que vous souteniez l’argent ou le rouge, le rose ou le jaune, l’orange ou le bleu – ce qui nous unit, c’est notre passion pour la course. Ainsi, la perspective de mois sans Fl au moment où la saison était sur le point de commencer, après des mois de dur labeur pour être prêt pour la nouvelle campagne – cette perspective pourrait être décevante.

Après tout, nous étions tous impatients d’entendre les moteurs rugir, de voir les voitures les plus sophistiquées poussées à leurs limites absolues, de regarder les meilleurs pilotes du monde se battre bec et ongles sur la bonne voie.

Et pourtant, nous devons également réaliser que la course est un divertissement. Nous le prenons très au sérieux parce que nous l’aimons. Mais dans le grand schéma des choses, ce n’est nullement essentiel. Cependant, la santé et le bien-être de nos fans, des membres de notre équipe et de la société en général le sont.

En tant qu’équipe et en tant que sport, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer la sécurité de nos employés et minimiser le risque de propagation du virus. Nous soutenons pleinement les décisions prises hier et nous travaillerons en étroite collaboration avec Fl, la FIA, les promoteurs locaux et nos collègues pour trouver les meilleures réponses pour notre sport dans les mois à venir.

En mars et avril, les usines de toutes les équipes seront fermées pour une période de trois semaines. La prolongation de la période de fermeture estivale libère également des week-ends supplémentaires en août qui pourraient ensuite être utilisés pour accueillir certaines des courses reportées – et, espérons-le, fournir des semaines remplies d’action une fois la saison commencée.

Bien sûr, nous veillerons à prendre soin de nos collègues pour assurer leur bien-être pendant ces semaines chargées. À son meilleur, le sport a le pouvoir non seulement de divertir, mais de nous unir. Beaucoup d’entre nous ont d’excellents souvenirs de regarder des courses à la télévision ou sur la piste avec notre famille et nos amis.

Au cours des prochaines semaines, cette unité sera mieux célébrée dans nos foyers et loin du public non pas par contact direct, mais plutôt par le biais d’appels vidéo ou des médias sociaux. Dans les semaines et les mois à venir, nous devrons nous adapter à de nouveaux défis, mais nous approcherons ceux qui ont la même énergie et la même détermination que ceux que nous rencontrons sur la bonne voie.

Nous ne resterons pas silencieux, mais embrassons notre créativité et utilisons notre plateforme pour être une voix positive dans la communauté Fl. Pour vous, nos fans, nos coéquipiers, nos partenaires et nos rivaux, c’est en nous ressaisissant que nous surmonterons ces défis. Veuillez rester en sécurité, suivez les conseils d’experts, assurez-vous de garder vos distances – et continuez à vous laver les mains.

Cordialement

Toto Wolff

.