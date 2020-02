Wolff: Nous sommes dans le long terme

Lundi, Mercedes, championne de Formule 1, a envoyé une déclaration d’intention sur son avenir avec l’annonce d’un contrat de parrainage de cinq ans avec le géant pétrochimique du milliardaire britannique Jim Ratcliffe, Ineos.

Le patron de Mercedes F1, Toto Wolff, a salué un nouveau chapitre pour une équipe qui a remporté les six derniers titres de pilotes et de constructeurs avec Lewis Hamilton en quête de sa septième couronne en carrière cette saison.

La F1 entre dans une nouvelle ère en 2021 et les équipes, y compris Mercedes, n’ont pas encore signé un nouvel accord avec les titulaires de droits commerciaux basés aux États-Unis, Liberty Media, au-delà de cette année, avec des points de friction évidents.

Malgré cela, Wolff – également actionnaire de l’équipe – semblait optimiste.

“Nous y sommes pour le long terme”, a déclaré Wolff aux journalistes lors d’une conférence de presse au Royal Automobile Club de Londres. «Nous aimons la plate-forme mais en même temps, nous négocions avec les titulaires de droits et les choses doivent être réglées.

“Mais le partenariat est clairement quelque chose qui indique notre souhait de continuer notre voyage réussi en F1”, a ajouté l’Autrichien.

Le parent de Mercedes, Daimler, a déclaré en novembre qu’il supprimerait au moins 10000 emplois et réduirait les coûts de personnel d’environ 1,4 milliard d’euros (1,16 milliard de livres) d’ici la fin de 2022, mais Wolff a déclaré que la Formule Un travaillait pour le constructeur automobile.

Ridiculisant les récents rapports des médias selon lesquels Mercedes envisageait de se retirer du sport, il envisageait plutôt un moment où la Formule Un aurait réellement fait des bénéfices pour le constructeur automobile.

«Nous voyons les données… participer à la F1 est l’un des meilleurs retours sur investissement de l’ensemble du groupe Daimler», a-t-il déclaré.

“C’est un exercice qui coûte peu par rapport aux milliards de valeur marketing qui sont générés”, a-t-il ajouté, soulignant des données montrant que le client Mercedes moyen rajeunissait.

“Nous voulons en faire (en compétition en F1) une évidence à partir des chiffres … que l’activité de Formule 1 sera quelque chose qui sera un exercice rentable, comme il se doit.”

Wolff a souligné le succès des franchises dans les sports américains tels que la NFL et la NBA comme modèle commercial que le sport devrait aspirer à imiter.

«C’est mon objectif personnel et ma contribution avec nos partenaires de transformer cela en une telle entreprise afin que, du point de vue de Mercedes, cela devienne une évidence de participer», a-t-il déclaré.

Hamilton est en fin de contrat à la fin de cette année, mais Wolff a clairement exprimé son souhait que le Britannique de 35 ans reste avec l’équipe, affirmant qu’il s’agissait du «jumelage évident à l’avenir».

“Nous aimerions avoir l’homme le plus rapide dans la voiture et je sais que Lewis veut être dans la voiture la plus rapide, donc il y a un résultat mutuel évident”, a-t-il déclaré.

Le partenariat principal d’Ineos est un échelon en dessous du parrainage du titre, Petronas remplissant ce rôle chez Mercedes, et représente le dernier investissement sportif d’une entreprise déjà impliquée dans la course, la voile, le cyclisme et le football.

Mercedes avait déjà un «partenariat de performance» avec la société, en collaboration avec l’équipe cycliste du Team Ineos et le yachtman olympique Ben Ainslie’s Ineos Team UK dans un défi pour la voile de l’America’s Cup en 2021.

