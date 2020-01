Wolff: Pas de 10 ou 12 victoires par équipe la saison prochaine

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, estime que le type de domination de son équipe au début de la saison dernière – huit victoires lors des huit premières courses – ne se produira pas lors de la prochaine édition du Championnat du monde de Formule 1.

Dans le sillage de l’une de leurs années les plus dominantes, lorsque les titres ont été «décidés» avant les vacances d’été et Lewis Hamilton a empoché plus de points que jamais pour remporter son sixième titre mondial.

Bien que l’on puisse affirmer qu’à certains moments, la saison dernière, Ferrari avait le meilleur package avec Red Bull se révélant parfois imbattable entre les mains de Max Verstappen. Peut-être que le classement final du championnat dissimule à quel point l’écart était proche dans la seconde moitié de la saison pour les Silver Arrows.

Wolff a déclaré à F1.com: «Nous avons toujours défendu le point de vue selon [leaving] rien que les réglementations, la convergence des performances se produirait – au moins, il y a une forte probabilité que la convergence se produise plutôt que de lancer les dés et d’introduire quelque chose de nouveau, et je pense que nous l’avons vu.

“Il est juste de dire qu’il y a trois équipes capables de gagner des courses aujourd’hui et probablement de remporter des championnats si les choses se mettent en place.”

L’écart entre les trois grandes équipes et les autres s’est creusé au fil des ans et se situe entre 1,5 et deux secondes selon les circuits. Deux divisions claires sont apparues au fil des ans, mais Wolff pense que McLaren est sur le rebond.

Le chef d’équipe Mercedes a poursuivi: «McLaren a massivement rattrapé son retard, probablement la pente de performance la plus raide de toutes les équipes et sera là ou à peu près, à mon avis. Donc, oui, je vois cela comme une saison beaucoup plus difficile. »

Pour 2021, McLaren reviendra à Mercedes.

Pendant ce temps, en 2019, encore une fois, Mercedes a battu ses rivaux pour en faire 12 titres de F1 en six ans. Valtteri Bottas a remporté quatre fois et Hamilton a ajouté 11 autres victoires à son CV

Avec Ferrari, sans doute, vaincu alors qu’ils étaient à trois quarts de seconde de Mercedes en qualifications pour l’ouverture de la saison après l’arrivée de l’équipe italienne à Melbourne avec une queue haute à la suite d’une solide performance lors des tests.

Mais Wolff ne croit pas que son équipe puisse encore frapper les Reds, “Je ne pense pas que nous allons voir le genre de 10 victoires ou 12 victoires par équipe pour la saison prochaine – mais évidemment, nous allons tout essayer pour optimiser nos faiblesses et continuer à bien performer. »

On pourrait faire valoir qu’en faisant “ l’affaire ” du championnat dans la première demi-douzaine de courses – par la suite, où les titres finiraient était une fatalité – Mercedes n’avait pas besoin de développer l’incroyable W10 avec autant de rigueur qu’ils l’auraient fait. avait le titre allé au fil.

En d’autres termes, nous ne saurons jamais à quel point le châssis 2019 était vraiment bon et combien de puissance de feu Merc pourrait en débloquer si le besoin s’en faisait sentir. Ainsi, peu importe ce que dit Wolff, Mercedes reste la référence et seul le temps dira à quel point ils le permettront ou si leurs rivaux ont vraiment comblé cet écart.

.