Wolff: Pas de mission de pêche, Lewis est notre priorité

Mercedes sera en mesure d’attirer un bon remplaçant si Lewis Hamilton décide de quitter l’équipe, selon le patron de Silver Arrows Toto Wolff, mais admet que conserver le sextuple champion du monde de Formule 1 est la priorité de l’équipe.

Ces derniers jours, et notamment suite à la re-signature par Ferrari et Red Bull de Charles Leclerc et Max Verstappen respectivement, des rumeurs d’un nouvel accord de deux ans pour Hamilton ont émergé.

Mais le patron de l’équipe, Wolff, pense que Mercedes, qui devrait s’engager en F1 au moins en 2021 et 2022, serait en mesure de faire face au départ de Hamilton.

Wolff a déclaré aux journalistes: «Je pense que toute équipe sportive n’est pas statique. Cela signifie qu’il y aura toujours des changements, et le changement est quelque chose qui peut également offrir des opportunités.

«Donc, même si j’espère toujours beaucoup que notre relation se poursuivra, je ne contrôle pas totalement cela. Il ne fait aucun doute que Lewis est un pilier très solide au sein de l’équipe.

«Je pense que les valeurs que nous avons sont que la moralité et l’intégrité sont absolument numéro un. Et la compréhension de la position et des objectifs de Lewis sera la clé de toute décision que nous prendrons », a expliqué Wolff.

Donc pour l’instant, Wolff a déclaré qu’il était déterminé qu’il n’y aurait aucune spéculation sur qui pourrait potentiellement remplacer Hamilton: «Nous ne nous lancerons pas dans une mission de pêche avec des chauffeurs potentiels avant Lewis et moi – Lewis et nous – nous aurons cette conversation .

«Mais je pense que tant que nous serons en mesure de produire une voiture rapide et un moteur puissant, nous aurons toujours la possibilité de décider qui conduira la voiture. Et je pense qu’il ne fait aucun doute que Lewis est notre priorité, a ajouté le patron de Mercedes.

