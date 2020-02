Wolff: Red Bull et Max sont ceux à surveiller

Il a peut-être tourné deux fois en explorant les limites du tout nouveau Red Bull RB16 lors de la première journée des essais de pré-saison de Formule 1 sur le circuit de Barcelone-Catalunya mercredi, mais Max Verstappen est clairement ravi d’être de retour sur la bonne voie avec ce qui semble être un kit pratique… et Toto Wolff en a pris note.

Alors que le pari évident est que Ferrari défiera Mercedes pour le titre final de ce chapitre de l’histoire de la F1, le patron de l’équipe Wolff pense que son équipage devra surveiller la tenue de boissons énergisantes et leur pilote vedette cette saison.

S’exprimant à la fin de la première journée d’essais en Espagne, Wolff a demandé qui il s’attendait à être le plus grand défi cette année en ce qui concerne leurs rivaux, il a répondu: «Je pense que Red Bull parce que Max peut être le plus jeune champion du monde s’il gagne.

«Je pense que Red Bull et Helmut [Marko] vont donner une grande importance à cela, ce serait une bonne chose pour eux, donc je pense que Red Bull sera celui qui se concentrera beaucoup sur 2020 », a prédit Wolff.

Quant à la Mercedes W11, que l’équipe espère leur apporter un balayage net des titres de l’ère hybride-turbo, elle a connu un superbe début, chaud au trot dès la sortie de la boîte, c’était assez bon pour aider Lewis Hamilton à remporter le sommet place à la fin de la première journée à Barcelone, avec son coéquipier Valtteri Bottas deuxième meilleur.

“Nous avons définitivement amélioré la voiture dans les domaines que nous voulions”, a déclaré Wolff à Sky F1. «Alors maintenant, nous devons simplement faire beaucoup de tours et tester toutes les pièces et voir où nous pouvons encore l’améliorer. J’espère que ce sera suffisant. »

«Nous avons eu quelques faiblesses [in 2019]. Nous avons regardé tous les angles à l’intérieur de la voiture, et les commentaires de Valtteri après cette première matinée ont été positifs – la voiture a généralement plus d’adhérence, elle se sent ensemble et je pense que comme première indication, c’est bon.

Les statistiques montrent que Mercedes sous la surveillance de Wolff est devenue l’équipe la plus puissante de l’histoire du sport, une douzaine de titres en six ans était sans précédent, 14 sur sept seront pratiquement insurmontables à l’avenir.

“D’une manière étrange, nous sommes au-delà des chiffres”, a expliqué Wolff. «Il s’agit d’apprécier ce que nous faisons et d’essayer de nous développer. Nous essayons de développer l’équipe et de pousser l’aiguille.

«Il ne s’agit pas du septième championnat, mais il se débrouille vraiment aussi bien que possible chaque week-end, car 2021 vient cette révolution massive avec un plafond de coûts et des réglementations techniques totalement nouvelles et nous voulons être en forme alors tout en étant très compétitifs en 2020 ,” il ajouta.

.