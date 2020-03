WRC Rally Mexico coupe son calendrier pour le coronavirus

Les organisateurs du Rallye de Guanajuato Mexico, le troisième en cours de validité du Championnat du monde des rallyes (WRC), ont annoncé que la fin de l’épreuve avait été avancée pour ce soir. Cette décision a été motivée par des restrictions de voyage qui évoluent rapidement en raison de la pandémie de COVID-19.

L’organisation a reçu de nombreuses critiques pour avoir organisé l’événement, compte tenu des énormes restrictions qui existent dans le monde entier pour la célébration d’événements massifs. En fait, la Formule 1 a été obligée d’annuler le GP d’Australie, valable qui a commencé la saison 2020.

Avec le soutien unanime des équipes de promoteurs et constructeurs du WRC, les organisateurs du Rallye ont demandé à la FIA d’avancer la fin de dimanche après-midi. L’événement se terminera maintenant après SSS21, avec une cérémonie de podium dans l’arène.

Étant donné que de nombreux pays imposent des restrictions de voyage à l’échelle mondiale, toutes les parties ont convenu que tous les efforts devraient être faits pour assurer un retour au pays sûr et en temps opportun pour les officiels d’équipe, les concurrents et le personnel.

Une fois que plus de 75% de la distance de compétition du rallye auront été parcourus, des points complets du Championnat du Monde des Rallyes FIA seront attribués.

Yves Matton, Directeur du Rallye FIA, a déclaré: “La décision de mettre fin à l’épreuve ce soir a été prise à l’unanimité par les organisateurs du Rallye du Mexique, avec le soutien du Gouverneur, du Promoteur WRC et de la FIA. Nous sommes tous très Triste que le rassemblement doive se terminer prématurément, mais en raison de l’évolution rapide de la situation et des diverses restrictions de voyage en vigueur dans différentes parties du monde, la priorité était d’assurer un retour en toute sécurité des équipes et du personnel. Nous tenons à remercier les organisateurs et la Fédération internationale mexicaine des sports motorisés (OMDAI) pour leur engagement exceptionnel à organiser un événement de classe mondiale et l’autorité sanitaire locale pour leurs efforts et toutes les mesures prises pour protéger les habitants. et les visiteurs. ”

Patrick Suberville, Directeur du Rallye Guanajuato Mexique: “Selon les équipes, le Promoteur FIA et le WRC, le comité d’organisation a décidé d’avancer la fin de l’épreuve après la spéciale du Rock and Rally samedi soir. Cela permettra aux équipes et aux médias de retourner dans leur pays en prévision de la fermeture imminente de leurs frontières en raison de COVID-19. L’événement sera éligible à des points de championnat complets dans toutes les catégories respectives. ”

.