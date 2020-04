Zak Brown: la Formule 1 devrait «expérimenter» en 2020

Date publiée: 11 avril 2020

Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, estime que 2020 est l’occasion idéale pour la Formule 1 d’expérimenter son format de week-end de course.

Les neuf premières manches de la saison 2020 ont été suspendues en raison de la pandémie de coronavirus, le Grand Prix de France du 28 juin étant désormais la course la plus proche à être annulée.

Beaucoup d’idées ont été émises autour du moment où la saison commence réellement, comme plusieurs courses sur une piste ou des week-ends de deux jours.

Et Brown pense que la F1 devrait expérimenter son format pour un week-end de course cette année.

“Je pense que nous apprendrons beaucoup lorsque nous reprendrons la course”, a déclaré The Race à Sky F1.

“Peut-être qu’il y a des événements de deux jours, peut-être qu’il y a des changements de format.

“Je pense que cela nous donne une licence pour explorer un peu et nous sortirons peut-être de la saison,” en fait, un événement de deux jours, si nous allons en faire trois d’affilée, a du sens “. Ou se qualifier le dimanche matin, ou éliminer un essai libre.

«Quoi qu’il en soit, je pense que nous devrions expérimenter au début. Et je pense que nous allons découvrir que nous allons apprendre des choses qui plaisent aux fans et peut-être rendre les méthodes de travail un peu plus faciles. “

Les patrons de la Formule 1 travaillent à l’élaboration d’un nouveau calendrier pour 2020, le directeur général Ross Brawn affirmant qu’Octobre est la dernière course à commencer un minimum de huit courses pour en faire une saison de championnat du monde.

Mais Brawn dit que tout changement au calendrier 2020 sera dû au fait qu’il est nécessaire, plutôt qu’à une expérience.

“Cela dépend du type de course que c’est”, a-t-il expliqué.

«Une course comme Singapour sera très difficile à déplacer de sa place actuelle. Mais en regardant autour de ces horaires, oui, il y a des courses à des moments légèrement étranges, mais elles seraient toujours correctes du point de vue météo.

“Et nous avons essayé de regarder la logistique. Nous pouvons avoir des courses de deux jours afin de répondre aux besoins logistiques.

«La Chine semble que ce sera probablement une course de deux jours si nous allons de l’avant, pour y arriver et nous en éloigner.

“Il peut donc y avoir quelques courses de deux jours pour faire fonctionner la logistique.”

Brown a déclaré que les équipes ne seraient pas en mesure de revenir à l’action, mais il y avait une pleine confiance que le nouveau calendrier serait réalisable.

“Ce ne sera pas facile, mais je pense que nous trouvons en ce moment dans la vie, nous faisons tous des choses que nous n’aurions jamais pensé faisables”, a-t-il déclaré.

“Il n’y a aucun moyen pour Ross et son équipe de trouver un calendrier qui ne soit pas possible à exécuter.

«Je pense que nous aurions besoin d’être de retour à l’usine quatre ou cinq semaines avant la première course, et certainement transportant des pièces de rechange et des choses de cette nature, nous devrions réfléchir.

“Mais je pense que trois semaines après, une semaine de congé, tant que nous restons dans des territoires similaires, en provenance d’Europe et d’Asie, et peut-être des Amériques, puis du Moyen-Orient, je pense que c’est définitivement faisable.”

