Zak Brown: Quelqu'un aura 2021 bien et mal

Date publiée: 23 décembre 2019

Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, a déclaré qu'il était important de finaliser le passage de son équipe à la puissance Mercedes pour 2021 dès que possible.

Après un torride séjour de trois ans avec Honda McLaren, ils ont mis fin à leurs liens avec le motoriste et ont opté pour Renault power à partir de 2018.

Mais ils seront à nouveau en mouvement après la saison prochaine lorsqu'ils reviendront aux moteurs Mercedes à partir de 2021.

Ce ne sera pas la plus grande histoire de 2021, mais ce sera plutôt la refonte des règlements sportifs, techniques et financiers qui sera introduite pour cette année.

Et comme pour tout changement majeur en F1, il y a toujours une équipe qui réussit les nouvelles réglementations, comme Mercedes l'a fait en 2014, et d'autres qui tombent.

Brown pense donc qu'il était important de conclure rapidement l'accord avec Mercedes afin de laisser autant de temps que possible pour se préparer.

"Tout le monde va être dans le même bateau, dans le sens de 2021 va être un tel changement à partir de 2020 que tout le monde va partir d'une feuille de papier propre – mais nous sommes prêts à le faire", est cité par Brown Crash.net.

«C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons pris une décision rapide, afin de nous accorder le plus de temps possible. Je pense que 2021 va être excitant pour la Formule 1 et pour les fans parce que quand il y a un gros changement comme ça, quelqu'un va bien faire les choses; quelqu'un va se tromper.

"La tendance est à la convergence au fil du temps, mais je suis excité pour la saison 2021 – mais aussi excité pour 2020, bien sûr."

2019 s'est avérée être la meilleure saison de McLaren en F1 depuis 2012 alors que l'équipe a obtenu P4 au Championnat des constructeurs, tandis que Carlos Sainz les a placés sur le podium pour la première fois depuis 2014 avec P3 au Brésil.

Et Brown tenait à féliciter Renault pour ses efforts en tant que fournisseur actuel.

"Je pense que cela a été une grande réussite, étant donné où nous en sommes depuis quelques années", a-t-il déclaré.

«Je pense que l’équipe a fait un excellent travail, tant en usine qu’en piste. Tout le monde y contribue.

«Renault a joué un grand rôle pour que nous redevenions plus compétitifs. Ils ont été un partenaire fantastique.

"Les pilotes font du très bon travail, ramenant souvent la voiture à la maison et dans les points, donc ce fut certainement un plaisir de courir cette année, quand je repense à Abu Dhabi l'année dernière."

