Zak Brown: ramener le système de points “ points marqués ”

Date publiée: 12 avril 2020

Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, a suggéré que la Formule 1 devrait revoir l’ancien système de points des «scores réduits» en 2020.

Jusqu’en 1978 dans le Championnat des Constructeurs et 1990 dans le Championnat des Pilotes, ce système signifiait que seul le meilleur certain nombre de résultats créait le classement final du Championnat.

Lors de sa dernière année en 1990, seuls les 11 meilleurs résultats des 16 manches ont été utilisés, voyant Ayrton Senna couronné champion avec 78 points d’avance sur Alain Prost sur 71, qui aurait eu 73 si tous ses résultats avaient compté.

Et comme la saison 2020 n’a pas encore commencé en raison de la pandémie de coronavirus, Brown estime qu’un tel système pourrait être utile.

Il a souligné l’ouverture de la saison abandonnée à Melbourne, où McLaren s’est retirée après qu’un membre du personnel eut été testé positif au virus, comme la situation parfaite où le système des «scores réduits» les aurait aidés si la course s’était déroulée sans eux.

“Compte tenu de notre situation actuelle, nous devons faire des sacrifices”, a déclaré Brown dans le dernier Sky Sports Vodcast.

“En parlant pour McLaren, si nous ne pouvions pas courir, je ferais exactement ce que j’ai fait en Australie et je retirerais l’équipe parce que vous devez mettre la sécurité de vos gens en premier.

«Mais si, en fin de compte, la Formule 1 et les équipes se sentaient à l’aise que le problème que nous avions était limité à notre garage et qu’elles pensaient qu’il était prudent de courir, je ne me mettrais pas en travers du chemin.

“Ce serait malheureux, mais peut-être pourrions-nous avoir une discussion avec la Formule 1 où [like] dans le bon vieux temps, vous pouviez abandonner quelques courses.

“Disons que nous revenons à 15 courses, peut-être que nous faisons quelque chose où vos 13 meilleures courses ont compté.

“Si vous aviez quelque chose comme ça, nous ne retenons pas le sport mais nous ne sommes pas non plus pénalisés.”

Les patrons de la Formule 1 travaillent actuellement à l’élaboration d’un nouveau calendrier pour 2020 et continuent d’espérer organiser 19 courses.

