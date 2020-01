Zak Brown savait que Lando Norris était prêt après la première session de FP1

Date publiée: 25 janvier 2020

Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, a déclaré qu’il savait que Lando Norris était prêt à conduire pour l’équipe après sa première sortie en FP1.

En 2018, Norris a terminé deuxième de George Russell dans le championnat F2, mais à l’époque, il jonglait avec ses engagements McLaren où il était pilote junior et réserve.

Le Britannique a fait sa première apparition pour McLaren en FP1 au GP de Belgique 2018, et Brown dit que l’approche calme et le rythme de Norris l’ont rendu certain après cette sortie que Norris était le gars de McLaren pour 2019.

“Celui pour moi quand je suis allé” Ouais, il est prêt “, c’est quand il a fait ses premiers essais libres 1 en Formule 1 [at the 2018 Belgian GP]», A déclaré Brown à Autosport International 2020.

«Il était aussi détendu que lorsque je l’avais vu sur la grille d’une course de Formule Renault.

“Il n’a pas eu ce genre de moment” je suis dans la voiture de Fernando Alonso, je suis là “. Je pense que la première séance avait peut-être même été mouillée et, vous savez, il était cool. Et il avait tout de suite la vitesse. »

Norris a remplacé Stoffel Vandoorne pour 2019, faisant ses débuts à seulement 19 ans, et même si c’était un risque, Brown le croyait justifié.

“Je pense qu’il y avait un risque, Lando étant le plus jeune pilote britannique”, a admis Brown.

«Il a eu une carrière si brillante à chaque étape. Cela nous a vraiment permis de remporter ses essais libres 1 – il était extrêmement impressionnant.

“Aussi quand il a fait les 24 Heures de Daytona [in January 2018] avec Fernando [Alonso] en tant que coéquipier, nous avons pu voir comment cela s’est passé et il n’a rien laissé derrière.

«Il y a eu un débat pour savoir qui était le plus rapide! Il est monté dans l’assiette. »

Norris marquerait 49 points dans sa première campagne alors qu’il développait une relation solide avec son coéquipier Carlos Sainz qui concourait également aux couleurs de McLaren pour la première fois en 2019.

Et cela s’est avéré être la meilleure saison de Sainz en F1 d’un kilomètre de pays – Brown pense que c’était parce que l’Espagnol avait enfin la sécurité chez McLaren au lieu de l’environnement sous haute pression auquel il était habitué avec Red Bull.

«Carlos a été exceptionnel. Je pense qu’il vivait avec des contrats d’un an dans tout l’environnement Red Bull-Toro Rosso », a-t-il expliqué.

“Évidemment [Red Bull are a] équipe fantastique, mais ils peuvent être un peu durs avec leurs pilotes.

“Je pense que Carlos est un pilote qui a besoin de savoir qu’il a une équipe derrière lui et la prochaine course pourrait ne pas être sa dernière course, ce qui est un peu de l’environnement qui se crée là-bas [at Red Bull and Toro Rosso] parfois.”

