Zhou remporte le Grand Prix virtuel de Bahreïn

Le pilote d’essai chinois de Renault, Guanyu Zhou, a remporté un Grand Prix virtuel de Bahreïn dimanche alors que la Formule 1 cherchait à divertir les fans avec une action esports au cours d’une saison bloquée par la propagation du coronavirus.

Les sept premières manches du vrai championnat ont été annulées ou reportées, dont la vitrine du Grand Prix de Monaco, et il reste à voir combien il y en aura finalement.

Bahreïn aurait été la deuxième course de l’année dimanche et la F1 appartenant à Liberty Media avait espéré enrôler les pilotes actuels dans un remplacement virtuel en utilisant le jeu Codemasters F1 2019.

Au final, Lando Norris de McLaren et Nicholas Latifi de Williams, qui n’a pas encore fait ses débuts en F1, étaient les seuls présents.

D’autres ont toutefois augmenté, l’ancien pilote de McLaren F1 et l’actuel pilote de Formule E Stoffel Vandoorne terminant deuxième avec l’Autrichien Philipp Eng, parti en pole position, troisième.

Le golfeur anglais Ian Poulter, «The Postman» en compétition depuis le garage de sa maison en Floride, et le six fois médaillé d’or olympique britannique Chris Hoy ont également participé.

Nicolas Hamilton, frère du six fois champion du monde britannique Lewis Hamilton, l’auteur-compositeur-interprète Liam Payne et l’ancien vainqueur de la F1, Johnny Herbert, l’ont également fait.

DIFFICULTÉS TECHNIQUES

En raison de problèmes techniques, la course a été réduite de la moitié de la distance réelle à 25%, tandis que Norris a dû faire face à une mauvaise connexion, ce qui signifie que sa voiture était contrôlée la plupart du temps par l’ordinateur, qu’il a surnommé «Landobot».

Norris a également fait des appels effrontés pour demander conseil à d’autres pilotes de F1, y compris son coéquipier réel Carlos Sainz et Max Verstappen de Red Bull, pendant les temps d’arrêt.

Le pilote McLaren avait auparavant participé à une épreuve distincte «Pas le GP de BAH» organisée par Veloce Esports et mettant également en vedette Poulter et le gardien belge du Real Madrid Thibaut Courtois.

Cet événement a été divisé en deux courses distinctes de 25% de distance, toutes deux dominées par des joueurs professionnels.

L’ancien pilote de F1 Nico Hulkenberg, qui a quitté Renault à la fin de l’année dernière, a participé à l’ensemble de la journée après avoir également participé samedi à une bataille All-Stars Esports organisée par Torque Esports.

“De toute évidence, dans cette situation actuelle avec le manque d’activité, je pensais que je monterais dans le train et essayerais”, a déclaré l’Allemand.

«Hier et plus tôt dans la journée, j’ai trouvé cela assez difficile. Il y a beaucoup de geeks là-bas qui sont vraiment, vraiment bons. Je le fais juste pour l’amour et le plaisir. “

.