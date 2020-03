Zhou remporte le Grand Prix virtuel de Bahreïn raccourci et parsemé de crash · .

Le pilote de développement de Renault, Guanyu Zhou, a remporté le premier Grand Prix virtuel de F1 Esports après que la course sur le circuit international de Bahreïn ait été réduite de 28 tours à 14.

La course comprenait un mélange de pilotes de Formule 1 actuels et passés ainsi que des concurrents issus du reste du monde du sport automobile, des célébrités et des influenceurs.

Après une séance de qualification de 18 minutes, Philipp Eng est parti de la pole position pour Red Bull aux côtés du pilote de simulateur de Mercedes Esteban Gutierrez. Zhou et le premier des deux pilotes de F1 actuels, Nicholas Latifi de Williams, ont partagé la deuxième ligne.

Le départ a donné le ton à une rencontre souvent bizarre. Nico Hulkenberg (Racing Point) et Dino Beganovic (Ferrari) ont pris contact sur la ligne droite des stands et se sont précipités dans une barrière à une vitesse énorme. Heureusement pour les deux paramètres de dégâts avaient été baissés pour compenser les différents niveaux de capacité du terrain.

Du 16e sur la grille, Johnny Herbert, triple vainqueur du Grand Prix, a pris un chemin direct en tête en coupant le premier virage. Cela lui a valu une pénalité immédiate mais son avance a été de courte durée, car Eng s’est musclé avant la fin du premier tour.

Zhou le suivit rapidement après et au troisième tour, releva Eng de la tête. Eng a repris la première place au premier virage dans le tour suivant, mais Zhou s’est réaffirmé peu de temps après.

Après la paire piquée, Stoffel Vandoorne a temporairement pris la tête de Mercedes, poursuivi par son successeur McLaren Lando Norris. Cependant, le numéro quatre a été conduit pendant au moins une partie de la course par une IA, car la connexion de Norris lui a échoué lors du tour de formation, comme cela a également été le cas lors des qualifications. Les problèmes techniques et le retard qui en a résulté entre les qualifications et la course ont conduit à la décision de raccourcir la course de 50% à 25% de la distance réelle.

Zhou a repris la tête après les derniers arrêts aux stands avec une confortable avance de neuf secondes sur Eng. Vandoorne, qui a récupéré la troisième place en dépassant Jimmy Broadbent, a ensuite poursuivi Eng, qu’il a musclé de côté dans l’avant-dernier tour. Mais maintenant, Zhou était à 12 secondes du bon.

Le streamer Simracing Broadbent est ensuite tombé dans les griffes de Norris, et la paire a fait un show fougueux au cours du dernier tour, en changeant de place d’un coin à l’autre. Dans le dernier virage, Broadbent a fait basculer Norris dans une barrière et a obtenu la quatrième place. Le top 10 a été complété par Latifi, Luca Salvadori, Paul Chaloner, Beganovic et Gutierrez.

