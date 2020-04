“Fou fou … ce qu’ils font”

Source: Twitter @GarciaPosti

Les narrations de Aztec TV ont été un succès tant dans le football réel que dans le football virtuel, car ces derniers jours E-Liga MX Des commentaires positifs ont été pris sur les réseaux sociaux. L’ancien joueur Luis Garcia Il a révélé le secret qui les a amenés à être le numéro un de la narration sportive.

“Nos patrons et nous avons compris de quoi il s’agissait, vous n’avez pas besoin d’être un génie pour réaliser que dans un moment extrêmement sobre, où le pays et le monde sont détenus, nous avons peur, nous sommes agités et ensuite on nous présente le possibilité d’un jeu virtuel dans lequel les gens ont l’intention de s’amuser et de se distraire“Il a commenté dans une interview pour le portail Balle VIP.

De même, leDocteur«J’ai profité de l’entretien pour envoyer un message à son concours. “Nous valons plus … ce que les autres ont, nous regardons “ c’est un jeu ”, il y a une période très difficile dans notre pays, pour le monde, nous avons besoin que les gens soient distraits même si c’est le moment où nous passons à l’antenne“Il a ajouté.

Il convient de mentionner que Luis Garcia y Christian Martinoli des messages positifs ont été apportés après ses performances dans le E-Liga MX, également sur les réseaux sociaux, de nombreux fans ont demandé aux commentateurs de raconter la nouvelle édition du jeu vidéo FIFA 21.