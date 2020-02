Foule de fléchettes, les annonceurs explosent sur les rares dards de Premier League 9

Il n’y a rien de tel qu’une télédiffusion professionnelle de fléchettes, et nous, chez For The Win, aimons un bon point fort des fléchettes. Ce fut déjà une saison formidable pour le sport, avec la montée en puissance de Fallon Sherrock, qui est entrée dans l’histoire en devenant la première femme à remporter un match au Championnat du monde PDC. Jeudi à Dublin, Michael Smith a rejoint un club exclusif, devenant le premier joueur de Premier League à lancer une jambe à neuf fléchettes depuis 2017.

Si vous n’êtes pas familier avec les fléchettes, un neuf-dards est le summum de la perfection. Dans chaque «étape» du match, les joueurs essaient de réduire leur total de 501 à zéro en aussi peu de tours que possible. Une jambe parfaite nécessite neuf fléchettes au total, mais il est incroyablement rare de voir un neuf fléchettes se produire dans un tournoi majeur télévisé.

Smith a rendu les choses faciles. Après avoir arraché une paire de 180, Smith a frappé sa combinaison triple-20, triple-19, double-12 si rapidement qu’il a fallu un moment à la foule pour réaliser ce qui venait de se passer.

Si vous avez six minutes à perdre, il n’y a pas de meilleure façon de passer le temps qu’en regardant tous les neuf joueurs lancés en Premier League.

