Franchon Crews Dezurn a une perruque qui lui a arraché la tête et reçoit une gifle coquine de l’entraîneur Barry Hunter lors de la défaite du titre mondial contre Alejandra Jimenez

Alejandra Jimenez a remporté les titres mondiaux WBC et WBO des super-moyens de Franchon Crews Dezurn samedi soir, mais la lutte restera dans l’histoire en raison d’un tissage gênant.

L’ancien détenteur du titre des poids lourds, Jimenez, a fait une coupe exténuante jusqu’à 168 livres pour prendre les ceintures par décision partagée au San Antonio Alamadome samedi soir.

Franchon Crews Dezurn s’est fait enlever la perruque de la tête par son coin pendant le combat avec Alejandra Jimenez

Mais le drame inhabituel au neuvième tour lorsque le combat a été arrêté pour que Crews Dezurn puisse réparer son tissage alors qu’il commençait à lui causer des problèmes.

L’athlète de 32 ans s’est effondrée dans son coin pour résoudre le problème, avec le légendaire entraîneur Barry Hunter criant à l’équipe du coin pour “enlever ce s *** off” à la fin du tour.

Crews Dezurn s’est fait enlever la perruque

Bien qu’initialement réticent, le champion a accepté la décision et le postiche a été retiré pour que le combat puisse continuer.

Hunter a ensuite donné une gifle sur la joue afin de remettre la tête de son combattant dans le jeu dans un combat extrêmement serré.

Barry Hunter a donné à son combattant une gifle opportune à travers les côtelettes pour recentrer ses énergies

Ce n’est pas la première fois que Hunter a giflé l’un de ses combattants, infailliblement frappant Lamont Peterson à travers les côtelettes alors qu’il obtenait une victoire par points sur Dierry Jean.

Dezurn a commencé brillamment et a été l’agresseur dès le début alors qu’elle atterrissait plus fréquemment, mais Jimenez atterrissait les tirs les plus lourds contre la femme plus petite.

Jimenez (13-0-1, 9 KO) a gagné sur des scores de 97-93 et ​​98-92 en sa faveur, avec une sorte de carte allant ridiculement à Crews-Dezurn (6-2, 2 KO), 97-93.

