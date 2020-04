Francis Ngannou est le perforateur le plus dur du monde qui a idolâtré Mike Tyson, travaillé dans une carrière et dormi dur avant de devenir un concurrent poids lourd de l’UFC

En moins de 300 secondes, Francis Ngannou a réussi à éliminer la génération restante de stars des poids lourds de l’UFC qui avait dépassé leur accueil dans l’octogone.

Le premier à tomber était l’ancien champion Andrei Arlovski en janvier 2017, levé des pieds avec un contre-uppercut peu orthodoxe qui l’a assommé à froid.

Francis Ngannou est passé des rues de Paris à un titre UFC tourné en moins de six ans

L’ancien champion de Strikeforce et concurrent éternel Alistair Overeem était le prochain à tomber, en décembre, avec peut-être le KO le plus brutal vu ces derniers temps.

Un clubbing gauche a fait reculer la tête d’Overeem si violemment et à une telle vitesse, les médecins ont couru dans l’octogone avant que l’arbitre n’ait la chance de mettre officiellement fin au combat.

L’ancien champion Cain Velazquez visait un retour au sommet de la division, mais ses plans ont été arrêtés en 26 secondes lorsqu’une main droite courte et coupante l’a envoyé tentaculaire sur la toile à l’agonie en février 2019.

Et Junior dos Santos – un autre ancien champion de l’UFC – a prédit avec confiance qu’il pourrait sortir le géant. Le Brésilien a été laissé recroquevillé sur le pont en position fœtale après seulement 71 secondes quatre mois plus tard en juin.

Le KO d’Alistair Overeem reste l’un des plus violents de l’histoire de l’UFC

Mais sous le cadre imposant et les expressions grondantes se cache un géant vraiment doux; un homme qui a quitté son Cameroun natal avec rien d’autre qu’une vision et l’envie de le rattraper.

Parlant doucement et avec un accent français, la voix grave de Ngannou est souvent teintée de tristesse quand il parle de son passé.

Le voyage de 33 ans dans les arts martiaux mixtes puis l’UFC est difficile à décrire; peut-être incrédules ou inconcevables conviennent-ils aux superlatifs.

LES FINITIONS LES PLUS DÉVASTATRICES DE LA CARRIÈRE UFC DE FRANCIS NGANNOU

‘The Predator’ cherche à finir ses adversaires le plus rapidement possible

vs Andrei Arlovski (UFC sur Fox 23) – 92 secondes

vs Alistair Overeem (UFC 218) – 102 secondes

vs Curtis Blaydes (UFC Fight Night 141) – 45 secondes

vs Cain Velazquez (UFC sur ESPN 1) – 26 secondes

vs Junior dos Santos (UFC sur ESPN 3) – 71 secondes

Né dans le village de Baite au Cameroun, Ngannou n’avait que six ans lorsque ses parents ont divorcé.

Après avoir rejeté les avancées des gangs locaux qui lui ont offert son soutien, Ngannou a commencé à travailler dans une carrière de sable à l’âge de 12 ans pour soutenir sa famille décousue.

Malgré ses heures de travail bien remplies, le jeune rêve d’imiter le succès de Mike Tyson en boxe et de devenir champion du monde des poids lourds.

Soit dit en passant, à peine deux mois avant que Tyson remporte le titre WBC contre Trevor Berbick en 1986, Ngannou est né.

Mike Tyson a battu Trevor Berbick pour remporter le titre des poids lourds WBC peu avant la naissance de Ngannou

À l’âge de 22 ans, Ngannou a commencé à apprendre à boxer et ce sont ses compétences qui ont vraiment impressionné les entraîneurs à un jeune âge.

Malgré les réticences de sa famille, Ngannou a continué à s’entraîner jusqu’à ce qu’il soit frappé par une maladie qui a entravé sa progression.

Après avoir récupéré avec succès, il a décidé en 2013 qu’il voulait émigrer à Paris et réaliser son rêve de devenir champion du monde des poids lourds.

À 26 ans, il atteint enfin la capitale française, mais peine à survivre. Sans amis, sans argent et sans travail, le Camerounais a été contraint de dormir dans la rue.

Sous l’extérieur clinique et impitoyable se trouve un doux géant, qui a beaucoup surmonté pour atteindre l’UFC

“C’est très difficile quand on arrive dans un endroit comme Paris et qu’on n’a personne”, a-t-il expliqué à Okay Africa. «Mais pour moi, c’était une opportunité.

“À l’époque, je n’avais même pas d’endroit où dormir. Je n’avais rien.

“Mais je m’en fichais parce que je suis heureux. J’étais heureux parce que je savais que c’était une opportunité pour moi de faire quelque chose par moi-même et de progresser. »

Son sort a duré environ deux mois alors qu’il dormait dans un parking avec seulement un sac de couchage pour le confort – mais a quand même réussi à renvoyer des ressources à sa mère au Cameroun.

Ngannou a ensuite pris un rôle volontaire dans un refuge pour sans-abri appelé «Lo Chorba», coupant des légumes dans la cuisine. Organisation à but non lucratif, la fondation caritative avait pour objectif de fournir 900 repas gratuits par jour aux sans-abri parisiens.

Le directeur de la fondation La Chorba, Khater Yenbou, a fait briller le spécimen imposant qui trouverait toujours des moyens de s’occuper dans la cuisine.

Après avoir appris son but dans la vie, Yenbou a mentionné à un ami Didier Carmont qu’il avait un bénévole qui voulait devenir boxeur.

Carmont, qui est devenu le meilleur ami de Ngannou, a complètement changé la vie de son ami en lui présentant Fernand Lopez à la MMA Factory à Paris.

La simple présence physique de Ngannou et sa capacité à apprendre de nouvelles techniques avec une aisance parfaite lui ont permis de se démarquer.

Étant donné que son idole Mike Tyson avait boxé pendant toute sa carrière, Ngannou ne voyait aucune raison de former autre chose que la science douce à la MMA Factory.

Mais, parlant à MMA Fighting en 2018, Lopez a vu un potentiel illimité chez cet athlète brut qui était prêt à faire tout ce qu’il fallait pour réussir.

“Nous avons beaucoup de grands noms et de champions dans le gymnase, et le premier jour où Francis s’est bien entraîné avec l’équipe, une équipe de caméras de télévision tournait”, se souvient Lopez.

“C’est drôle parce qu’ils ont en fait des images de moi le regardant s’entraîner pour la première fois, et je me disais” F ***! “

Malgré l’amélioration rapide de ses compétences, Lopez a remarqué que Ngannou demandait souvent de garder son sac et ses vêtements au gymnase.

Après avoir donné divers morceaux de kit et de vêtements, il est devenu clair pour le gourou de l’usine MMA que son protégé dormait toujours dur et qu’il savait qu’il devait le prendre sous son aile.

En novembre 2013, trois mois seulement après le début de la formation MMA, Ngannou a fait ses débuts et a réussi à remporter une victoire au premier tour via la soumission.

En avril 2014, «The Predator» avait remporté son premier tournoi poids lourd et était bel et bien sur le radar de l’UFC. Après avoir amassé une fiche de 5-1 dans ce sport en si peu de temps, l’appel est finalement arrivé en décembre 2015.

Curtis Blaydes a été rendu impuissant par la puissance de “The Predator”, qui a remporté son combat de 2015 en deux rounds

Ngannou a écarté son collègue débutant Luis Henrique avec une facilité parfaite et la façon dont il a envoyé Arlovski et Overeem a commencé à entrer dans les médias grand public.

Les fans occasionnels et même ceux qui n’aiment pas nécessairement le MMA ont été alertés de ce spécimen de 6 pieds 4 pouces qui a dû réduire le poids afin d’atteindre la limite des poids lourds de 265 livres dans l’UFC.

En 2017, il a été invité à l’UFC Performance Institute de Las Vegas pour s’entraîner là où les scientifiques et les analystes voulaient effectuer des tests de routine pour déterminer la force de son coup.

Ce qu’ils ont trouvé était étonnant.

Francis Ngannou a parlé d’accueillir Tyson Fury dans l’octogone

Le vice-président Duncan French de l’UFC PI voulait enregistrer les deux coups de poing les plus meurtriers de Ngannou; ses coupes droites et déséquilibrées renversées qu’il a pu lancer, ce qui a rendu Arlovski et Overeem inconscients.

À l’époque, le coup de poing le plus dur jamais enregistré était celui de Tyrone Spong – un ancien champion du monde de kickboxing qui devait affronter Oleksandr Usyk lors de ses débuts professionnels en poids lourds.

Spong a réussi à enregistrer un score de 114 000 unités avec sa tentative – qui représentait un record du monde.

Ngannou se leva et lança son renversement à droite avec une telle puissance et force qu’il battit le record d’une certaine distance; cadencé en 129.161 unités.

Pour prouver que ce n’était pas un coup de chance, il a ensuite livré un score tout aussi étonnant avec ses uppercuts peu orthodoxes.

Atteignant la modique somme de 122 000 unités, French et son équipe d’analystes experts ont déterminé que Ngannou était capable de générer une puissance de 92,84 chevaux avec ses tirs.

Pour donner une certaine perspective, c’est à peu près la même chose qu’une petite voiture familiale.

Un tel battage médiatique et une hystérie ont vu Ngannou se lancer dans un poste de candidat numéro un pour affronter Stipe Miocic à l’UFC 220 en janvier 2018.

Stipe Miocic a conservé son titre en battant Ngannou, mais une revanche pourrait être sur les cartes

Bien que le champion ait conservé sa ceinture en utilisant son expérience et en portant le plus gros homme, «The Predator» ne devait pas être découragé.

De la même manière qu’il s’était considérablement amélioré entre les tournées lorsque les caméras de télévision étaient sur lui à l’usine MMA il y a toutes ces années, Ngannou avait les outils pour s’améliorer et recommencer.

Mais peut-être que sa défaite a apporté plus de clarté au concurrent poids lourd.

En mai 2018, Ngannou a créé la Fondation Francis Ngannou – un organisme de bienfaisance qui offre aux gens de son village la chance de réaliser leurs rêves de la même manière qu’il l’a fait.

C’est une grande joie de voir les visages souriants alors que les enfants de la Fondation Francis Ngannou reçoivent leurs gis Scramble personnalisés. Nous sommes très heureux de faire don de ces SIG pour aider à la fondation. Scrambler Sam Crook est actuellement au Cameroun pour donner son temps et ses efforts aux enfants. pic.twitter.com/uRb3W2BSC9

– Scramble ス ク ラ ン ブ ル (@Scramble_) 11 novembre 2019

Il a construit le premier gymnase officiel dans sa ville natale de Batie, avec la vision d’ouvrir encore plus de gymnases à travers l’Afrique.

L’organisation à but non lucratif offre un espace sûr et un environnement d’apprentissage pour les enfants et offre les principes de base de l’esprit sportif.

Pour un homme qui a tant accompli dans l’octogone en si peu de temps, l’impact que Ngannou a à l’extérieur de la cage est peut-être encore plus étonnant.

