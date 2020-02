Francisco et Luis Fernández sonnent déjà comme des remplaçants de Gutiérrez

Le propriétaire du club andalou, Turki Al-Sheikh, a renoncé à Pedro Emanuel avec la deuxième équipe dans des postes de promotion directe. Il l’a fait après la Almeria rejoindre une victoire en huit matchs. Désormais, l’équipe indienne n’a récolté qu’un point de douze possible au cours des quatre derniers jours, ce qui l’a conduit à tomber en troisième position. La continuité de José María Gutiérrez C’est dans l’air et, pour aggraver les choses, il a été accusé d’être sorti avec ses joueurs, ce qu’il a dû nier lors d’une conférence de presse. Face à cette situation, Francisco Rodriguez et Luis Fernandez Ils sonnent déjà comme les éventuelles pièces détachées de Guti à Almeria.

Francisco, mieux placé que Luis Fernández pour remplacer Gutiérrez

Le premier d’entre eux, l’entraîneur d’Almeria, est sans équipe depuis l’été dernier, il a refusé de continuer dans la Huesca après la descente de l’image oscense. Selon As, Francisco serait le favori pour remplacer José María Gutiérrez si Almeria opte pour un changement de banc. Ce serait sa deuxième étape à la tête du club indien, qu’il dirigeait déjà de juin 2013 à décembre 2014. L’alternative à Francisco Rodriguez ce serait Luis Fernández, une option déjà évoquée en France avant la Almeria Chute 3-2 devant Huesca.

Concernant la dernière controverse dans laquelle il a été impliqué, José María Gutiérrez a souligné lors d’une conférence de presse: «Si quelqu’un trouve une image de moi dans une boîte de nuit à Almeria, je présente ma démission et retourne tout l’argent qu’Almeria m’a payé. J’ai une conscience claire, peu de choses à dire. C’est une rumeur sans preuves qui est devenue virale dans toute l’Espagne et qui est allée partout. C’est le ballast que j’emporte d’être Guti et une personne connue, mais la vie m’a rendu fort et ces choses ne vont pas me couler. »