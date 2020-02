Frank Clark déchire Jimmy Garoppolo sur un énorme contrat

Enfin, la vérité ressort.

Les Chiefs de Kansas City ont passé la semaine avant le Super Bowl 54 à louer Jimmy Garoppolo. Ils n’avaient que de belles choses à dire sur un quart-arrière qui semblait être un accessoire de l’offensive des 49ers de San Francisco pendant les séries éliminatoires. Alors que les mots des chefs étaient gentils, leur plan de match ne l’était pas. Kansas City a ajusté sa défense pour défier Garoppolo de lancer le ballon, et il a eu du mal à le faire.

Après la victoire des Chiefs 31-20 sur les 49ers, quelques joueurs de Kansas City ont fait part de leur opinion sur la performance de Garoppolo.

“Vous payez au gars 140 millions de dollars, 130 millions de dollars, quoi qu’il paie, mec”, a déclaré l’ailier défensif des chefs Frank Clark dans une interview à l’émission Fox Sports d’après-match. “Il doit lancer la balle. De toute évidence, il ne l’a pas fait. Ils ont jeté environ 200 verges sur les contrôles. Ce n’est pas suffisant pour gagner un match contre nous. »

Clark a tendance à être brutalement honnête lors des conversations d’après-match. Il a fait la même chose en se moquant des Titans qui reconduisaient Derrick Henry sur le terrain après le championnat de l’AFC.

Garoppolo a terminé le match en lançant 20 des 31 pour 219 verges, un touché et deux interceptions. Les 49ers menaient une attaque équilibrée au début du match, mais lorsque les Chiefs ont pris les devants au quatrième quart, Garoppolo a commencé à lancer à un volume plus élevé. Il ne pouvait pas faire suffisamment de jeux pour repousser les efforts de retour de Patrick Mahomes.

La sécurité des chefs Tyrann Mathieu a admis qu’il était “reconnaissant qu’ils (les 49ers) se soient retirés de la course et aient commencé à lancer le ballon”, via Will Cain d’ESPN.

Peut-être qu’ils ne respectaient pas Garoppolo autant qu’ils le prétendaient.

.