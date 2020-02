Frank Clark était sûr que Jimmy Garoppolo ne livrerait pas au 4e trimestre

Patrick Mahomes a remporté le prix du MVP du Super Bowl après avoir ramené les Chiefs d’un déficit de 10 points au quatrième trimestre contre les 49ers, mais le quart-arrière de San Francisco, Jimmy Garoppolo, avait encore de nombreuses opportunités dans la course pour sceller potentiellement une victoire.

Grâce à une combinaison du solide jeu défensif des Chiefs et des erreurs d’exécution de Garoppolo, les 49ers ont été tenus sans score au cours des 17 dernières minutes du match – mais plus important encore, l’attaque de San Francisco n’a détenu le ballon que pendant 5 minutes et 31 secondes au quatrième trimestre. , donnant à Mahomes l’offensive suffisamment de temps pour marquer 21 points au quatrième quart.

Clark a rejoint vendredi la première prise d’ESPN et on lui a demandé ce qu’il pensait quand les Chiefs devaient forcer un 3-and-out contre Garoppolo, en baisse de 20-17 avec moins de six minutes à jouer.

“Dans ma tête, honnêtement, je disais” ce gars ne descend pas sur le terrain et ne nous bat pas. Nous avons besoin de 3 et de sorties. Nous avons besoin de trois et trois retraits consécutifs si nous voulons gagner ce match », et c’est ce que nous avons pu faire et faire.»

Clark a également critiqué Garoppolo immédiatement après le match, affirmant dans une interview que le QB ne pouvait pas battre les Chiefs en lançant des checkdowns tout le match.

Vendredi, Clark a déclaré qu’il pensait que Garoppolo était toujours l’un des meilleurs QB de la ligue.

«Je veux dire, j’ai l’impression qu’il est l’un des meilleurs quarts de la ligue. Vous dites top…. Top 5? Je ne le placerais pas dans le top 5. Je le mettrais là-haut comme l’un des 10 meilleurs gars, bien sûr. “

