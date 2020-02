Frank Lampard aurait dû suivre l’exemple d’Arsenal, de Manchester United et de Tottenham en traitant Kepa Arrizabalaga de Chelsea, insiste Tony Cascarino

Tony Cascarino affirme que le manager de Chelsea, Frank Lampard, aurait dû suivre l’exemple de ses collègues managers de Premier League et rester fidèle à Kepa Arrizabalaga au lieu de laisser tomber le gardien de Willy Caballero.

Les Bleus ont fait de Kepa, 25 ans, le gardien de but le plus cher du monde lorsqu’ils l’ont signé pour plus de 70 millions de livres sterling à l’été 2018.

Cependant, sa carrière à Chelsea n’a pas encore décollé, ayant jusqu’à présent été gâchée par le défi de Maurizio Sarri en finale de la Coupe Carabao et une forme discutable entre les bâtons.

Cascarino a critiqué le style de gestion de Lampard

Les Bleus ont réussi 45% des tirs cadrés en Premier League cette saison – plus que tout autre club.

En fait, il s’agit du ratio le plus élevé jamais concédé par une équipe en une seule saison depuis que ces données sont disponibles (2003-2004).

Et Lampard a été impitoyable, éliminant Kepa après le match nul 2-2 avec Arsenal en janvier et le remplaçant par Caballero, âgé de 38 ans.

Kepa n’a participé à aucune compétition depuis le 22 janvier

L’Espagnol n’a plus joué depuis, et l’ancien attaquant de Chelsea Cascarino a critiqué le traitement que Lampard avait réservé à son gardien de but n ° 1, insistant sur le fait qu’il aurait dû faire preuve de plus de loyauté.

“Il y a quelque chose qui mijote au Chelsea Football Club, et ça déborde”, a déclaré Cascarino à talkSPORT.

«C’est cette situation à Kepa. Petr Cech est venu pour superviser tout ce qui se passe au club de football, et il était gardien de but.

«Ils ont dépensé 70 millions de livres sterling pour amener Kepa au club de football. Après le match d’Arsenal, où ils ont concédé deux buts, Kepa a été laissé de côté et n’est plus revenu depuis.

Tony Cascarino se dit «pas convaincu» par la direction de Frank Lampard après la défaite du Bayern Munich

«Maintenant, Frank Lampard a reçu un gros appel sur celui-ci. Vous mettez un gardien de 38 ans lorsque le club a dépensé 70 millions de livres sterling pour Kepa.

“J’ai été vraiment surpris que Lampard n’ait montré aucune loyauté envers Kepa. At-il fait de grosses erreurs? Pas vraiment. Aurait-il pu faire plus? Oui, je pense que c’est un bon point.

“Bernd Leno a gardé sa place et Arsenal, il a eu quelques moments” Kepa “. David de Gea a connu des moments pires que lui. Hugo Lloris a eu de mauvais moments à Tottenham.

«Les managers ont fait preuve de loyauté envers leurs gardiens de but.»

