Frank Lampard condamne Kepa Arrizabalaga lors du match de Ligue des champions

Kepa Arrizabalaga Il pourrait vivre ses derniers mois en tant que joueur de Chelsea. Le but basque Il était à nouveau remplaçant lors du match de Stamford Bridge contre le Bayern en Ligue des champions, et Willy Caballero a évité avec ses interventions une plus grande victoire des Allemands lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Et voir Kepa sur le banc devient une habitude. L’ancien athlétique perdu la propriété en février par décision technique de Lampard, qui fait plus confiance à Caballero. Il semblait que la Ligue des champions pourrait être l’occasion de convaincre à nouveau son entraîneur, mais la décision de le retirer de la propriété témoigne de son ostracisme.

Chelsea cherche déjà un remplaçant

Dans l’équipe de Londres, ils suivent déjà le marché à la recherche d’un gardien de but pour remplacer Kepa en été. Selon Eduardo Inda à El Chiringuito, Chelsea pense à Jan Oblak et offrira 30 millions d’euros plus Kepa pour tenter de convaincre l’Atlético de Madrid.

Il y a plusieurs raisons qui poussent Lampard à faire plus confiance à Willy Caballero qu’au Basque: la mauvaise performance de Kepa cette saison et la plus grande intensité de Knight dans la formation, comme Lampard a chuté lors d’une conférence de presse.

Kepa Arrizabalaga est arrivée à Chelsea au marché des transferts d’été 2018 en échange de 80 millions d’euros, devenant le gardien de but le plus cher de l’histoire. Sa première saison a été très bonne, étant choisi le meilleur gardien de but de la Ligue Europa qui a remporté son équipe, mais avec l’arrivée de Lampard son rôle s’estompe.

De cette façon, le Championnat d’Europe cet été pourrait s’éloigner pour lui. Luis Enrique a toujours fait confiance à De Gea comme objectif de départ et si la situation du gardien de but à Chelsea reste la même, son inclusion dans l’appel pourrait être compliquée. Unai Simon, David Soria et Pau Lopez ils seront, en plus de De Gea, les concurrents de Kepa dans la lutte pour être dans l’Eurocup 2020.