Frank Lampard déplore la “ mauvaise petite période ” qui a coûté Chelsea au nul avec Bournemouth

Frank Lampard insiste sur le fait que Chelsea peut faire mieux après avoir fait match nul 2-2 avec Bournemouth samedi.

Les Bleus ont dominé la possession et ont réussi de nombreux tirs contre l’équipe d’Eddie Howe, mais ont eu besoin d’un égaliseur à la 85e minute pour sauver un point.

Frank Lampard a vu son équipe de Chelsea faire match nul 2-2 avec Bournemouth

Marcos Alonso a marqué le premier but du match avant que Bournemouth ne rebondisse pour mener 2-1 grâce à Jefferson Lerma et Josh King.

Alonso a ensuite obtenu son deuxième du match tardivement alors que Chelsea a de nouveau eu du mal à obtenir un résultat en Premier League contre les Cherries.

Lampard a déclaré à talkSPORT: «Ça allait être un match difficile ici. L’atmosphère est difficile. Ils ont de l’énergie dans leur équipe, en particulier dans les premiers stades et les premiers stades de la seconde moitié.

«Je pense que nous pouvons faire mieux. Je pensais que nous avions le contrôle total du ballon dans les 25 minutes de la première mi-temps, les 25 dernières minutes lorsque nous avons marqué et l’essentiel est que nous puissions continuer à faire les bonnes choses pour éloigner le match de Bournemouth.

«Nous avons eu une grande chance à 1-0, puis ils marquent sur un coup franc, qui est sur nous. Nous savons que ça arrive. Nous savons qu’ils sont bons dans les airs et qu’ils ont sauté et cela a changé le ton du match.

Marcos Alonso a marqué deux fois pour Chelsea

“Je ne suis pas sûr (si c’est un point gagné ou deux perdus). Je ne me soucie pas de le mettre dans l’une ou l’autre boîte. Il y avait des éléments, vous pouvez dire un point gagné à cause du personnage et de la fin quand nous poussions mais sur tout le jeu, tout bien considéré, nous devons gagner le match.

«Nous avions une grande part de possession et beaucoup de tirs au but. Une mauvaise petite période en seconde période et le fait de ne pas avoir été clinique avec nos chances ont été le facteur décisif. »

Alonso a désormais marqué les trois derniers buts de Chelsea en Premier League et, bien que content pour le défenseur, Lampard souhaite que ses joueurs offensifs trouvent le but.

Il a déclaré: «Nous remercions Marcos, il arrive et il anticipe avec la pensée d’un joueur attaquant. Il est en mouvement, comme vous l’avez vu particulièrement pour le but de la tête, mais je n’aime pas que notre arrière gauche soit l’homme marquant nos trois derniers buts en championnat.

«J’aime ça pour Marcos. Je ne lui enlèverai pas cela personnellement et c’est tout le mérite pour lui, mais quand vous regardez comment nous avons créé les chances aujourd’hui, nous avons besoin d’attaquer les joueurs.

«Cela éloigne le match de Bournemouth. Ils sont évidemment à 1-0 et c’est quelque chose que nous avons vu avant cette saison. »

La meilleure buteuse Tammy Abraham a de nouveau raté le match avec une blessure à la cheville gênante survenue en janvier et Lampard ne savait pas quand il pourrait revenir.

“Non, je ne suis pas encore sûr”, a ajouté Lampard. “Il a mal à la cheville et il n’y a pas encore de date réelle pour ça.”

