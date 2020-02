Frank Lampard déplore l’utilisation du VAR après la décision de Maguire et les buts refusés

La décision de ne pas envoyer Harry Maguire lors de la défaite de Manchester United contre Chelsea a frustré Frank Lampard.

Encore plus frustrant pour le patron des Blues, cependant, le VAR a été introduit pour détecter ces incidents et punir ceux qui ont besoin de punition.

Pourtant, l’arbitre assistant vidéo n’a PAS puni Maguire lorsqu’il a battu Michy Batshuayi en marge – et il a ensuite marqué le deuxième but de United lors de sa victoire 2-0 à Stamford Bridge.

Frank Lampard – et de nombreux téléspectateurs – pensent que Maguire méritait un carton rouge pour avoir battu Batshuayi

“Maguire devrait recevoir un carton rouge et ensuite il marque le deuxième but, et le jeu change cela”, a déploré Lampard après le match.

“C’est une partie importante de ce à quoi VAR était destiné. L’arbitre ne peut pas voir tous les angles et si vous n’utilisez pas le moniteur de bord de terrain, je ne le comprends pas. “

Lampard avait également d’autres frustrations.

Deux fois Chelsea avait des buts écartés après les revues VAR, et bien que l’appel annulé sur la fin d’Olivier Giroud soit correct – il s’était légèrement écarté du hors-jeu – il y avait beaucoup de critiques à l’encontre de la grève de Kurt Zouma.

Cesar Azpilicueta a été jugé pour avoir poussé Brandon Williams dans la préparation, mais la reprise VAR a montré qu’Azpilicueta lui-même avait été poussé dans Williams par le milieu de terrain de Man United Fred; soit le but est maintenu, soit il est refusé et Chelsea se voit infliger un penalty pour une faute sur Azpilicueta.

À la frustration de Lampard, le but était exclu – mais aucune pénalité n’a été infligée aux Bleus.

“Azpilicueta reçoit une poussée dans le dos”, a ajouté Lampard. “Ce n’est pas clair, ce n’est pas évident, Azpi a été poussé dans le dos.”

Ajoutant la décision de ne pas autoriser le but de Giroud, le patron des Blues a déclaré: «C’est un peu destructeur d’âme [for the fans] mais c’est l’aboutissement de quelques incidents.

“VAR est là pour ça et un hors-jeu d’orteils est un hors-jeu d’orteils, même si nous ne l’aimons pas.”

