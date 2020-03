Frank Lampard donne une réponse honnête lorsqu’on lui demande de se comparer au milieu de terrain de Chelsea Billy Gilmour après le battage d’Everton

Frank Lampard a admis que Billy Gilmour prend le ballon dans des positions inconfortables sur le terrain – ce qu’il n’a pas pu faire au même âge lors de West Ham United.

Le joueur de 18 ans a décroché son deuxième prix d’homme du match en autant de matchs qu’il a déclenché la défaite 4-0 de Chelsea contre Everton dans la plus grande marge de victoire des Blues en Premier League sous Frank Lampard.

Billy Gilmour a décroché son deuxième prix d'homme du match en autant de matchs

Mason Mount, Pedro, Willian et Olivier Giroud ont tous trouvé le filet alors que le manager d’Everton, Carlo Ancelotti, a subi un premier retour misérable à Stamford Bridge depuis son mandat de deux ans en tant que patron de Chelsea.

Chelsea de Lampard a gagné 5-2 aux Wolves et 4-1 à Southampton, mais c’était la première fois que le milieu de terrain de l’ex-Blues l’emportait dans la ligue par quatre buts sans faute.

Le milieu de terrain Gilmour a de nouveau fourni le contact, l’adolescent ayant plus que confirmé sa performance vedette lors de la victoire 2-0 de la FA Cup mardi contre Liverpool.

Il a été le catalyseur des deux premiers buts de Chelsea, lors de ses débuts en Premier League avec calme et classe.

La ténacité et l’audace de Gilmour sur le ballon contre Liverpool ont rappelé à Tony Cascarino son ancien coéquipier de la République d’Irlande Roy Keane

Les Blues n’ont pas eu sept habitués de la première équipe, mais Gilmour a assuré que Chelsea ne manquait aucun battement, malgré l’absence des milieux de terrain internationaux N’Golo Kante, Mateo Kovacic et Jorginho.

Lampard est au courant de la pression de réussir en tant que jeune milieu de terrain de Premier League après avoir gagné ses galons à la légendaire «Academy of Football» de West Ham United aux côtés de Rio Ferdinand, Joe Cole et Michael Carrick.

Mais l’ancien capitaine de l’Angleterre était plus que disposé à admettre que Gilmour montrait des niveaux de bravoure combinés à des capacités techniques que même lui n’était pas en mesure de montrer en tant que jeune.

“Eh bien, je vous dis quoi, je ne dominais pas le milieu de terrain à 18 ans comme lui”, a déclaré Lampard à talkSPORT.

Lampard a commencé à West Ham avant de déménager à Chelsea en 2001

Le patron des Blues impressionné par ce qu’il a vu de son équipe

«À West Ham, vous l’avez probablement vu, j’essayais de rentrer dans la surface et de marquer des buts! Il fait preuve de personnalité pour recevoir le ballon dans sa moitié de terrain.

«Vous ne savez jamais avec les jeunes joueurs jusqu’à ce que vous les jetiez dedans, certains joueurs vous donnent l’assurance qu’ils vont tout prendre à bord en raison de leur intelligence de jeu ou de leur attitude.

“Et j’ai toujours pensé cela et je suis confiant en cela, je n’ai pas peur de jeter un jeune de 18 ans et je vais lui parler et dire cela parce qu’il a un grand caractère à son sujet.

«Juste comme il est, comme il aborde chaque jour sa formation.

Tony Cascarino dit que l’adolescent de Chelsea Billy Gilmour lui rappelle la légende de Manchester United Roy Keane

«Tout ce qu’il a fait maintenant, c’est établir des normes selon lesquelles le paysage changera pour lui parce que les gens s’y attendront.

“Ce n’est pas une mauvaise chose, mais quel ensemble de performances il a montré cette semaine.”

