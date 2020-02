Frank Lampard l’emporte à nouveau sur Jose Mourinho alors que Chelsea bat Tottenham, Man City devance Leicester, Villa et Bournemouth perdent

L’apprenti est devenu le maître à Stamford Bridge alors que le manager de Chelsea Frank Lampard a pris le dessus sur l’ancien patron Jose Mourinho alors que les Bleus battaient Tottenham 2-1.

Les buts d’Olivier Giroud et de Marcos Alonso ont mis le Chelsea dominant en charge. Le but en fin de match d’Antonio Rudiger a donné aux visiteurs un bref espoir, mais les hommes de Lampard ont tenu bon pour une victoire méritée.

Chelsea compte désormais quatre points d’avance sur les Spurs

Le principal sujet de discussion du match a vu le milieu de terrain des Spurs Giovani Lo Celso réussir à échapper à un carton rouge pour un mauvais cachet sur Cesar Azpilicueta. L’incident a été examiné par VAR mais Lo Celso est resté sur le terrain et le PGMOL a admis plus tard que la décision était erronée.

Lo Celso a eu la chance d’éviter un carton rouge pour cette

Lampard a maintenant triomphé des Portugais à trois reprises dans leurs carrières managériales respectives et cette victoire était la première fois qu’un doublé de ligue était infligé à une équipe de Mourinho.

Il y a eu un match divertissant au King Power Stadium alors que Manchester City a vaincu Leicester, gagnant 1-0.

Gabriel Jesus a épargné les rougissements de Sergio Aguero au vainqueur après que l’Argentin eut son coup de pied arrêté par Kasper Schmeichel.

Jésus est sorti du banc pour donner la victoire à Man City

VAR a également quelque peu éclipsé ce match, les Foxes se voyant refuser un penalty après que Kevin De Bruyne ait manipulé le ballon dans sa propre boîte tout en bloquant un coup franc de James Maddison, mais City a obtenu une pénalité lorsque l’effort d’Ilkay Gundogan a frappé Dennis Praet au bras.

Aston Villa et Bournemouth ont toutes deux glissé vers des défaites dommageables dans leur bataille pour battre la baisse.

Les Cherries ont été les victimes de plus de drames VAR lors de leur défaite 3-0 à Burnley, alors qu’un égaliseur s’est rapidement transformé en but à l’autre bout.

Wilson pensait qu’il égalisait

Harry Wilson a réussi 1-1 avant que VAR n’ait repéré un handball antérieur d’Adam Smith dans la surface de Bournemouth.

Le but a été marqué à la craie et un penalty a été accordé à l’autre extrémité à la place, que Jay Rodriguez a converti pour ajouter à la frappe de Matej Vydra, et Dwight McNeil a bouclé les choses.

Mais Villa n’a pas pu capitaliser alors qu’ils glissaient vers une défaite 2-0 à Southampton, Shane Long frappant tôt avant que Stuart Armstrong ne marque dans le temps additionnel.

Filet long pour les saints

Neal Maupay a annulé la grève d’Enda Stevens pour gagner un point précieux pour les Seagulls et mettre un frein à la candidature européenne des Blades.

Et Crystal Palace a mis fin à sa séquence de huit matchs sans victoire alors que Patrick van Aanholt a réussi un superbe coup franc lors d’une victoire 1-0 sur Newcastle.

Résultats de Premier League

Chelsea 2-1 Tottenham

Burnley 3-0 Bournemouth

Crystal Palace 1-0 Newcastle

Sheffield United 1-1 Brighton

Southampton 2-0 Aston Villa

Leicester 0-1 Manchester City

