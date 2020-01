Frank Lampard souligne ce sur quoi Chelsea doit travailler après sa victoire au quatrième tour de la FA Cup à Hull

Frank Lampard dit que Chelsea doit éliminer les erreurs «idiotes» dans les matchs.

Les Bleus étaient en route pour une victoire confortable 2-0 à Hull au quatrième tour de la FA Cup grâce aux buts de Michy Batshuayi et Fikayo Tomori samedi.

. ou concédants de licence

Frank Lampard sait que son équipe de Chelsea doit s’améliorer

Cependant, ils ont enduré une finale nerveuse 12 minutes lorsque Kamil Grosicki en a retiré un pour les hôtes avec un coup franc dévié.

Les Blues ont perdu contre Newcastle et ont attiré Arsenal à 10 lors de leurs deux derniers matchs en Premier League – et Lampard insiste sur le fait que ses joueurs doivent être plus impitoyables devant le but.

Le patron de Chelsea a déclaré: «Cela aurait pu être plus facile pour nous si nous avions tenté notre chance.

«En première mi-temps, ils étaient là pour être pris et nous n’étions ni impitoyables devant le but ni impitoyables dans notre match général pour éloigner le match de Hull.

«Pour être honnêtes avec eux, ils nous ont donné une seconde mi-temps très difficile.

«Je connais ces matchs, j’y ai joué, ils ne sont jamais faciles, peu importe votre position en Premier League par rapport au Championnat.

. – .

Le but de Fikayo Tomori s’est avéré décisif contre Hull

«Si une équipe est pleine de sang et donne tout comme elle l’a fait, ce n’est pas facile. Il y a donc certaines petites parties dont je suis satisfait à ces conditions, mais c’est un peu un signe de notre saison.

«Nous avons des périodes de matchs où nous créons des occasions et ne les prenons pas, puis nous devenons un peu nerveux et nous commettons des erreurs stupides. C’est quelque chose sur lequel nous devons vraiment travailler. “

Chelsea a raté les chances de marquer un troisième but et de tuer le match grâce à Tomori et Pedro.

Et Lampard a admis que les dernières étapes de la cravate au stade KCOM étaient difficiles à regarder.

Il a déclaré: «Si nous sommes vraiment autocritiques, en première mi-temps, nous devons terminer le match. Nous avons beaucoup parlé. Les deux derniers matchs de championnat nous ont montré que les moments bâclés peuvent changer un match et c’est difficile.

ramasse les

Comment Man United devrait s’aligner en FA Cup – pourquoi Solskjaer doit jouer avec une équipe solide

dernier

Le premier contrat d’Arsenal signé avec Arteta, pas d’Eriksen pour les Spurs, le PSG cible Aubameyang

DÉCHIRURE

Le footballeur non-ligue Jordan Sinnott décède à l’hôpital après une agression

PAS ASSEZ BON

“Vous ne pouvez pas compter sur moi” – Noble critique la performance de West Ham lors de la défaite en coupe

les options

Comment Liverpool devrait-il s’aligner en FA Cup – quels joueurs expérimentés devraient commencer?

Frustration

Tottenham n’est pas à blâmer pour la saga des transferts d’Eriksen, selon Mourinho

LICENCE POUR KYL

Fabinho explique pourquoi le transfert de Mbappe serait un “casse-tête” pour Liverpool

Le regret

Le fanion s’excuse “sincèrement” de ne pas avoir respecté les normes sur Sky Sports News

résultats de coupe

Que s’est-il passé en FA Cup samedi

Vital

Stoke renforce ses espoirs de survie avec une victoire cruciale contre Swansea

«Vous parlez toute la semaine, vous travaillez toute la semaine, vous devez respecter et espérer que les joueurs en prennent conscience.

«Aujourd’hui, il y a eu des moments où nous ne l’avons pas fait. Donc les 15 derniers ont été durs, mais nous l’avons traversé, mais cette leçon est quelque chose que je joue et qui joue et que les joueurs doivent comprendre.

“Vous ne pouvez pas jouer pour Chelsea et arriver là où nous voulons être si nous allons faire des erreurs, alors c’est ce que c’est.”

.