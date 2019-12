Frank Warren nomme quatre combats de rêve qu'il veut faire en 2020, dont Tyson Fury contre Anthony Joshua

Frank Warren a déclaré à talkSPORT.com que Tyson Fury contre Anthony Joshua est l'un des combats qu'il rêve de faire en 2020.

Le promoteur, qui représente Fury aux côtés du Top Rank de Bob Arum aux États-Unis, a énuméré quatre combats potentiels qu'il espère concrétiser l'année prochaine, y compris le choc des poids lourds tous britanniques.

Frank Warren espère que son homme Fury se prononcera contre Wilder

D'autres combattants britanniques qu'il espère guider dans de grands affrontements sont Josh Warrington, Carl Frampton et Daniel Dubois.

Vous trouverez ci-dessous les quatre combats que Warren a nommés lorsque talkSPORT.com lui a demandé les combats qu'il voulait faire en 2020.

1. Josh Warrington contre Shakur Stevenson

Le champion poids plume d'IBF Warrington a eu deux combats importants dans une percée en 2018, bien que 2019 se soit avéré moins fructueux. Maintenant, il pourrait enfin être prêt à assurer le combat d'unification qu'il souhaite alors que les discussions se poursuivent avec le champion de la WBO, Stevenson.

2. Jamel Herring contre Carl Frampton

Mikey Williams / Premier rang

L'ancien champion des super-poids coq et poids plume Frampton est récemment revenu sur le ring et a clairement exprimé son désir de devenir un champion en trois divisions. Son co-promoteur Top Rank travaille également avec le champion WBO des super-plumes Herring et cherche à faire ce combat ensuite.

3. Daniel Dubois contre Dillian Whyte

L'ascension des poids lourds de Dubois ne montre aucun signe de ralentissement, Warren voulant égaler la perspective de 22 ans contre un concurrent de haut niveau en 2020. Celui qu'il a choisi le plus significatif serait un affrontement avec Whyte, qui siège actuellement comme WBC '' champion par intérim.

4. Tyson Fury contre Anthony Joshua

Un combat colossal entre Fury et Joshua serait tout simplement le plus grand combat de boxe britannique jamais vu. Warren le veut dès que Fury a terminé ses affaires avec Wilder.

