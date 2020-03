Frank Warren révèle que la clause de revanche a été invoquée, mais promet que le combat contre Anthony Joshua aura lieu fin 2020

Tyson Fury affrontera Deontay Wilder pour la troisième fois cet été, le «Bronze Bomber» ayant invoqué une clause de revanche, il a été confirmé.

Frank Warren, le promoteur de Fury, a révélé la semaine dernière dans sa chronique talkSPORT que Wilder avait clairement fait savoir qu’il voulait un combat pour la trilogie et qu’il est désormais gravé dans le marbre aux États-Unis en juin ou juillet.

“Oui, il a invoqué la clause de revanche donc c’est ce vers quoi nous travaillons”, a déclaré Warren lundi au Sports Breakfast.

Mikey Williams / Premier rang

Fury a produit un affichage époustouflant pour battre Wilder à Las Vegas dans leur deuxième combat, renversant l’Américain précédemment invaincu à deux reprises en route vers la victoire

Fury a étonné Wilder lors de leur deuxième rencontre le mois dernier, remportant le titre des poids lourds WBC via un septième round KO de l’Américain invaincu auparavant.

Le premier combat entre la paire, en décembre 2018, s’est terminé par un match nul controversé, et maintenant les rivaux des poids lourds se rencontreront à nouveau alors que Wilder vise à retrouver sa ceinture WBC.

Les deux combats Fury vs Wilder ont eu lieu aux États-Unis – le premier à Los Angeles et le deuxième à Las Vegas – et Warren confirme que l’Amérique du Nord accueillera également le troisième combat.

En ce qui concerne le moment où le combat est prévu, le promoteur a confirmé une date de juin ou juillet.

“Il a été contracté aux États-Unis”, a ajouté Warren. «Cela fait partie du contrat et est gravé dans la pierre à moins que quiconque ne soit d’accord différemment.

«Mais pour le moment, elle doit avoir lieu aux États-Unis.

“Il aura lieu fin juin / début juillet – au plus tard.”

Mikey Williams / Premier rang

Fury a battu Wilder le mois dernier pour remporter le titre des poids lourds WBC – que se passera-t-il lors de leur troisième combat?

Des rumeurs ont circulé la semaine dernière selon lesquelles Wilder s’était vu offrir de l’argent pour organiser un combat très attendu contre Fury contre Anthony Joshua, bien que Warren ait nié de telles affirmations.

Il a poursuivi: «Non [he was not offered step-aside money], car il n’a invoqué la clause que samedi, il n’y a donc pas eu de discussions.

“La situation est qu’Anthony Joshua va se battre [Kubrat] Pulev, vous ne pouvez donc pas vous attendre à ce que Tyson reste inactif sur le dos. Il semble donc que le combat aura lieu à moins que quelque chose ne change radicalement, ce qui signifie que AJ devrait abandonner son combat avec Pulev. »

Mais Wilder pourrait-il se voir offrir de l’argent si le combat contre Joshua devenait disponible?

“Eh bien, c’est à [Wilder] s’il veut le prendre. Pour le moment, il est déterminé à prendre le match revanche.

“Il sent pour quelque raison que ce soit quelque chose qui a mal tourné avec son plan de match, et il sent qu’il peut y remédier.”

Le possible combat Fury vs Joshua est recherché par tous, et les rumeurs suggèrent qu’il pourrait avoir lieu vers la fin de cette année une fois que les deux Britanniques auront terminé leurs combats à venir, respectivement contre Wilder et Pulev.

Et Warren a terminé en disant que la Fury vs AJ WILL arrivera en 2020 – tant que les deux rivaux continueront de gagner.

«Personne ne veut le voir plus que moi, je vous le promets», a-t-il dit, «et personne ne le veut plus que Tyson.

«Nous voulons que le combat ait lieu, bien sûr, et AJ tient les ceintures que Tyson n’a jamais perdues sur le ring. De ma position personnelle, je veux qu’il prouve qu’il a vraiment le passage à tabac d’AJ, ce que je crois sincèrement.

«Nous voulons que le combat se déroule et ferons tout notre possible pour y arriver.

«Tant qu’ils continueront de gagner, cela se produira – cela se produira cette année.»

