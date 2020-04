Freddie Flintoff veut que les médailles d’argent et de bronze soient supprimées dans le sport – «Qui veut se souvenir d’avoir été battu?»

La légende du cricket anglais Freddie Flintoff dit qu’il “ne comprend pas” les médailles d’argent et de bronze et souhaite que les récompenses pour sa deuxième et troisième place soient supprimées du sport.

Le dernier membre du talkSPORT Breakfast a commencé son premier show lundi avec une affirmation assez audacieuse qui montre peut-être la mentalité de gagnant d’élite qui a fait de lui un joueur si brillant.

Flintoff est l’un des meilleurs joueurs de cricket d’Angleterre et ne comprend tout simplement pas pourquoi les athlètes voudraient se rappeler quand ils ont perdu!

Les médailles d’or, d’argent et de bronze ont une longue histoire dans le sport, à commencer par les premiers Jeux olympiques d’été qui se tiendront aux États-Unis en 1904.

Alors que beaucoup peuvent contester pourquoi des médailles d’argent et de bronze sont décernées dans le football, le cricket et d’autres sports d’équipe majeurs, en particulier lors de tournois comme la Coupe du monde, il y a un argument selon lequel ils ont une signification différente aux Jeux olympiques.

Terminer en deuxième et troisième place sont des réalisations qui sont encore chéries par de nombreux athlètes – c’est un signe de leur participation sur la plus grande scène que leur sport a à offrir et qu’ils sont l’une des trois meilleures personnalités de la planète.

Mais cet idéal n’est pas partagé par tout le monde. Il est courant de voir des athlètes décrocher rapidement leurs médailles de bronze et d’argent avec frustration, après avoir travaillé si dur pour remporter la médaille d’or et avoir échoué.

Andy Murray était tout sourire après avoir remporté l’or en simple masculin aux Jeux olympiques de 2016 à Rio, mais on ne peut pas en dire autant du finaliste Juan Martin del Potro et du bronze Kei Nishikori

Non seulement cela, la personne qui les a battus est sur le podium, prenant les applaudissements et signant son propre hymne national! Parlez de le frotter dedans…

Flintoff semble certainement être dans ce dernier camp – il pense qu’il ne devrait pas y avoir de récompense pour autre chose que la première place, et a expliqué à talkSPORT quand il a DÉCONNÉ sa médaille de finaliste lorsque l’Angleterre a été battue lors du dernier trophée ICC Champions à L’ovale.

«C’est controversé, mais vous savez, aux Jeux olympiques et en athlétisme, vous obtenez une médaille d’or? Je n’ai jamais compris l’argent et le bronze », a déclaré le vainqueur des Ashes.

“Je ne voudrais pas qu’on me rappelle!

«Je me souviens que nous sommes arrivés à la finale du tournoi à élimination directe ICC et avons été battus par les Antilles en 2004.

Flintoff réagit lors de la finale du Trophée des Champions ICC à The Oval en septembre 2004, qui s’est soldée par une défaite de l’Angleterre contre les Antilles

«Alors que je m’éloignais après la présentation, j’ai remis la médaille à un enfant dans le chant.

“Je ne voulais pas qu’on me rappelle que nous avions été battus! Je veux juste des médailles de gagnants!

«Vous voulez être sur le premier podium, vous voulez que votre hymne soit joué, vous voulez l’or, vous voulez que votre main soit serrée en premier.

“Ce n’est pas seulement quelque chose qui me dérange, je ne l’ai jamais compris!”

