Free Game pass les meilleurs jeux à regarder pendant que vous vous éloignez des réseaux sociaux

Grâce à la NFL, vous avez la possibilité de regarder gratuitement n’importe quel jeu complet de 2009 à 2019 – y compris les séries éliminatoires et les Super Bowls.

La ligue a annoncé mercredi que l’accès au NFL Game Pass sera gratuit jusqu’au 31 mai pour les fans aux États-Unis, et avec tout le temps que nous aurons dans les semaines à venir alors que nous mettons en quarantaine et pratiquons la distance sociale en raison de la pandémie de coronavirus, Pour The Win, vous avez choisi des concours que vous devez absolument regarder en entier.

Voici nos choix pour certains des jeux les plus passionnants que nous ayons vus au cours de la dernière décennie:

1. Le match 28-3

Alors que je me préparais à écrire les pires scénarios pour les deux équipes du Super Bowl cette année, j’ai revu les faits saillants (ou les points faibles, si vous êtes un fan des Falcons) du Super Bowl LI… et mon cœur battait la chamade. Tant que vous n’êtes pas un inconditionnel d’Atlanta, celui-ci est une montre incontournable pour tous les fans de la NFL. – Charles Curtis

2. Le match 24-0

Vous vous souvenez de cette fois où les Texans de Houston ont pris une avance de 24-0 en première mi-temps et perdu un match éliminatoire en accordant une séquence de 51-7 aux Chiefs? C’était il y a seulement quelques mois, mais ça vaut une autre montre… à moins que vous ne soyez un fan des Texans. Dans ce cas, je suis vraiment désolé – 2020 a été difficile. – Andrew Joseph

3. Wild Card 2013: Chiefs chez Colts

Un match éliminatoire qui s’est terminé avec 89 points au total, mais qui a été décidé par un seul, qui a également présenté un jeune Andrew Luck ayant l’un des meilleurs matchs de sa carrière * et * un retour de 28 points pour les âges? C’est un choix facile. – Nick Schwartz

4. 2010: Le miracle dans les prairies II

Mettant mon fandom Eagles de côté, c’est probablement l’un des jeux non-Super Bowl les plus excitants que j’ai jamais regardés. Les Eagles ont essentiellement marqué 38 points en 20 minutes pour gagner un match de la manière la plus spectaculaire possible avec un retour de botté de dégagement. C’était essentiellement DeSean Jackson, Mike Vick et Jeremy Maclin qui faisaient les choses. DONC. BEAUCOUP. AMUSEMENT. – Mike Sykes

5. Eagles 59, Redskins 28

Ce match n’avait pas de ramifications énormes, à part être un match de rivalité NFC Est avec deux équipes cherchant à entrer en lice pour les éliminatoires. L’histoire apprenait que Donovan McNabb venait de signer une grosse prolongation de contrat avec Washington et cherchait à faire du mal à son ancienne équipe. C’était le Monday Night Football, donc le pays regardait.

Et puis Michael Vick est juste allé incendier le monde.

Vick vient de TUER Washington. C’était 35-0 Eagles… neuf secondes après le deuxième quart. Vick finirait avec 333 verges par la passe, 80 verges au sol et six touchés au total. Le match s’est terminé 59-28, mais il n’a jamais été aussi serré. Pourquoi revisiter une éruption totale? Pourquoi pas? Alors que d’autres jeux avaient plus de tension, il est parfois agréable de simplement s’asseoir et regarder Vick absolument démonter une défense. – Nate Scott

.