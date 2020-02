Fuenlabrada trolls Ruben pour son dribble à Fani

Même le monde du football n’a pas été exclu de l’un des programmes les plus parlés du moment, The Island of Temptations, une réalité dans laquelle la loyauté de plusieurs couples a été mise à l’épreuve. Il Fuenlabrada Il a foulé Twitter sur Ruben, l’un des participants, après avoir rejeté Fani, un concurrent qui avait précédemment abandonné son partenaire Chrístofer, avec qui il avait participé au programme.

Il s’agit de l’un des programmes ayant le public le plus élevé du moment et bien qu’il y en ait beaucoup qui n’ont pas vu The Island of Temptations, un programme de type Reality de Mediaset dans lequel la loyauté des couples est testée, peu seront ne soyez pas au courant du phénomène «Estefanía», protagoniste des mèmes du moment.

La célèbre Fani est allée au programme avec son partenaire Chrístofer, qu’elle a quitté une fois conquise par les charmes de Rubén. Cependant, la pièce a mal tourné car au moment de la vérité, il a décidé de la rejeter. «Nous avons été super bons dans la maison, il y a des moments où vous pouvez vous laisser emporter … Mais c’est arrivé ici avec Chrístofer … Pourquoi cela ne pouvait-il pas arriver avec moi? Se demanda Ruben. «Je pars seul. La base de la confiance est tout », a-t-il conclu, laissant Estefania planté.

🌴 YEUX, nous avons une carte gratuite et nous avons vraiment aimé le dribble de Rubén 🤣 # LaIslaDeLasTentaciones10 # RubénEnMiEquipo pic.twitter.com/MIAebQvB6k

– C.F. Fuenlabrada (@CFuenlabradaSAD) 11 février 2020

Un dribbler ça a été assez drôle de Fuenlabrada, une équipe qui évolue en deuxième division. Le club madrilène a également rejoint le phénomène et publié un message sur Twitter pour commenter l’un des moments du programme tirant la grâce. “Oeil, nous avons une carte gratuite et nous avons vraiment aimé le dribble de Rubén”, a commenté le réseau social populaire. Un événement qui a fait sourire de nombreuses personnes et que certains en ont également profité pour rouler à tour de rôle sur le plateau bleu. “Mais si tu ne te jettes pas par terre, ça ne va pas,” Ils ont dit plusieurs messages sur cette ligne.