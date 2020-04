Fuite du deuxième kit du FC Barcelone pour la saison prochaine

Sur le portail Footyheadlines, ils ont publié la première image du maillot que les joueurs du Barça porteront lors de leurs matchs à l’extérieur la saison prochaine.

La majeure partie du football mondial est paralysée en raison de la crise de Covid-19 et nous ne savons toujours pas si ni quand ni quand la saison 2019/2020 reprendra. Mais chez Nike, ils travaillaient depuis longtemps sur le maillot du FC Barcelone pour la saison 2020/2021 et le portail spécialisé Footyheadlines a été le premier à offrir une image du deuxième kit pour la saison prochaine.

La marque américaine a pris un virage radical par rapport aux designs des années précédentes et cette fois elle mise tout sur le noir. La chemise sera entièrement dans cette couleur à l’exception des détails sur les cols et les manches, le logo et les sponsors.

Selon le médium susmentionné, l’inspiration pour les couleurs vient de la statue de La Moreneta, nom par lequel la Vierge de Monserrat est populairement connue et qui préside la chapelle du Camp Nou.

Ce n’est pas la première fois que Nike utilise le noir comme couleur principale, il l’a déjà fait lors de la saison 2013/2014, mais à cette occasion, l’écusson du club a conservé les couleurs d’origine, tandis que cette fois, l’écusson sera également en or et noir. Ce serait la première fois dans l’histoire que les couleurs bleu et bordeaux disparaissent du bouclier.

Ce sera l’équipement que les joueurs du Barça porteront lors des matchs qu’ils joueront hors du Camp Nou. En principe, le nouveau maillot devait être officiellement présenté le 30 mai, une fois la finale de la Ligue des champions jouée. Mais après la pause que connaît le football et la société en général, les dates pourraient être modifiées.

