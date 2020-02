Fuite du retour de la légende de la WWE Edge à Monday Night Raw

Edge a fait un retour étonnant et mémorable à la WWE au Royal Rumble le mois dernier au choc de presque tout le monde.

Il avait été rapporté qu’il envisageait un retour, mais le voir réellement le faire après avoir été à la retraite pendant neuf ans a été un moment époustouflant.

Edge est de retour à la WWE pour un contrat de trois ans

Le retour de conte de fées de la superstar Classé-R n’a pas duré longtemps, cependant, comme l’ancien partenaire de l’équipe d’étiquette Randy Orton l’a brutalement attaqué la nuit suivante sur RAW.

Cela a marginalisé Edge pendant des semaines, mais The Capital One Arena à Washington, DC a dévoilé le fait qu’il reviendra sur l’édition du 9 mars de RAW en déclarant “Edge en direct pour donner une mise à jour médicale de son état!”

Ce spectacle a lieu la nuit suivant l’événement à la carte Elimination Chamber.

Le prochain arrêt après cela est WrestleMania et il est largement admis qu’Edge affrontera Orton à Tampa, en Floride, le 5 avril.

On pense qu’Edge serait engagé pour lutter cinq fois par an et l’on supposerait que le Royal Rumble en était un et que WrestleMania serait le deuxième.

WWE

Edge a stupéfié l’univers de la WWE en retournant à l’action dans le ring

L’épouse d’Edge, la légende des femmes et la présentatrice de NXT, Beth Phoenix, sera à RAW la semaine prochaine et les fans retiendront collectivement leur souffle avec un Orton mentalement perturbé en liberté.

On dit qu’Edge a 25 dates contractuelles par an, donc l’homme de 46 ans pourrait bien figurer sur une base hebdomadaire sur la route de WrestleMania.

Bien qu’il ait fait un retour étonnant, un homme qui a eu des problèmes de cou qui ne seront pas Stone Cold Steve Austin.

La légende de la WWE a déclaré qu’il était ravi de voir Edge revenir sur son podcast, mais cela ne change pas sa situation.

“En gros, vous me demandez, sur la base du retour d’Edge, est-ce que j’envisagerais de faire un retour? Non », a déclaré Austin.

Stone Cold est l’un des lutteurs les plus populaires de l’histoire de la WWE et une icône de l’ère Attitude, mais ne fera pas un retour comme Edge

«Tout ce qu’Edge fait n’a rien à voir avec moi. J’ai fini. J’ai déjà dit que j’avais fini et je souhaite à ce mec toute la chance du monde.

“Quand je vois un gars qui a un peu le même type de problème au cou que moi, ou juste une chirurgie du cou en général, et que je quitte l’entreprise quand il l’a fait il y a neuf ans et que je reviens, je me dis:” D’accord. Mec, fais attention là-bas. »

.