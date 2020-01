Fulham et Nottingham Forest ratent tous deux leurs chances de combler l’écart de Leeds avec des matchs nuls contre Charlton et Reading

Vous trouverez ci-dessous un résumé de l’action du championnat de mercredi soir…

Charlton 0-0 Fulham

Le dernier échec de Fulham à gagner sur un terrain londonien autre que Craven Cottage leur a coûté une chance de se rapprocher à un point des places de promotion automatique du Sky Bet Championship après un nul 0-0 à Charltion.

Ils avaient perdu chacun de leurs six derbies précédents à Londres, donc un point à The Valley était une amélioration en quelque sorte, mais ils penseront qu’ils auraient dû faire plus contre une équipe au mauvais bout de la table.

Charlton n’a remporté qu’un seul de ses 16 derniers matchs du championnat, mais au moins ils se sont battus pour obtenir un résultat afin de célébrer l’attribution d’un contrat de trois ans au manager Lee Bowyer.

Fulham aurait pu réduire l’écart à un seul point

Nottingham Forest 1-1 Reading

L’égalisation de Sam Baldock a valu à Reading un match nul 1-1 contre Nottingham Forest au City Ground alors que les équipes jouaient plus tard dans le championnat Sky Bet.

C’était le même score – et une intrigue presque identique à celle où ces clubs se sont rencontrés 11 jours auparavant dans le Berkshire – car Forest a pris la tête tardivement, seulement pour que les visiteurs se griffent.

Lewis Grabban a marqué un but à la 80e minute qui aurait pu propulser Forest à la troisième place, si l’équipe de Sabri Lamouchi avait pu conserver la victoire.

Les Royals ont eu d’autres idées et le remplaçant Baldock les a ramenés au niveau trois minutes plus tard, laissant Forest frustré pour la deuxième fois en un peu plus d’une semaine.

Forest pensait l’avoir gagné tard

La table du championnat après les résultats de ce soir

