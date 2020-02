Funes Mori sur l’atmosphère de Castellón: “Ça ressemble à un match de réserve quand je joue avec Villarreal”

L’équipe jaune centrale a comparé la passion avec laquelle le football est vécu en Argentine avec celle vécue à Castellón à chaque fois que le sous-marin joue. Dans une interview, Funes Mori Il a été ennuyé par le peu qu’il joue avec Villarreal après l’irruption de Pau Torres et la signature d’Albiol en été.

«Les gens sont fanatiques, mais ils vont regarder le match de football. D’après ce que j’ai ressenti ici à Villarreal, c’est que les gens vont regarder un match de football et, je ne vais pas vous mentir, Cela ressemble à un match de réserve quand je joue avec Villarreal, parce que les gens qui vont aux fêtes sont de grandes personnes, qui vont profiter de la cour et Il faut en encourager un et le faire avancer, ce qui vous motive un peu plus.», A déclaré le footballeur de 28 années dans Fox Sports.

Funes Mori, bouleversé par le peu qu’il joue avec Villarreal

«Je pense que tu dois toujours être en compétition et dernièrement tu ne jouais pas. Eh bien, j’ai joué les six derniers matchs parce que l’autre centre a été blessé, mais ils ne me prennent pas en compte autant qu’on le voulait. En fait, j’ai quitté Everton pour venir ici à Villarreal, l’année dernière j’ai dû jouer tous les matchs. J’ai joué cinq, deux, côté … Mais la vérité est que cette année je ne sais pas ce qui s’est passé et évidemment les autres joueurs sont pris en compte et je ne sais pas», Dénonce Funes Mori.

«La vérité est que l’on veut jouer et cette année je ne joue pas beaucoup. Alors Si je suis toujours dans cette situation, je devrai y aller et mettre le cap sur une autre face, afin d’avoir une continuité dans le football », a ajouté le joueur de 28 ans.