«Future Nostalgia» de Dua Lipa et Frivolous Pop in a Serious Moment

Question frivole pour vous: que diable sera la chanson de l’été 2020? À quoi cela ressemblera-t-il? Comment une chanson pop frivole peut-elle capturer l’ambiance [gestures wildly] tout ça? Une chanson pop est-elle même obligée d’essayer? Ou est-il préférable d’annuler tout le concept cette année? Devrions-nous — allons-nous — annuler l’été?

La bonne nouvelle est que Future Nostalgia, le deuxième album de la star de la pop anglaise acidulée Dua Lipa, sert, comme, 10 candidats viables de Song of Summer. La terrible nouvelle est que, compte tenu des circonstances pénibles de la sortie de ce disque vendredi dernier – une pandémie mondiale qui a laissé une grande partie du monde à l’abri et a (frivolement) volé la musique pop d’une grande partie de sa nature communautaire, des concerts à la vitre baissée. stéréos – elle pourrait ne pas avoir de concurrence viable autre qu’elle-même.

Les stars de Lady Gaga à Haim en 1975 ont retardé leurs albums imminents de 2020, compte tenu de leur incapacité quasi totale et mandatée par le gouvernement de les promouvoir. Ce qui est alarmant, et au moins un peu délicieux, c’est que Future Nostalgia est profonde et variée et assez étrange et splendide pour que Dua Lipa semble s’y être en quelque sorte préparée, et est prête à se battre seule, contre diverses versions stupéfiantes d’elle-même . Il est tout à fait utile, en cette ère de distanciation sociale, de contenir des multitudes, ne serait-ce que pour se tenir compagnie.

L’expression même “future nostalgie” atterrit tout à fait différemment du 1er avril au 1er mars. Et pourtant, nous y voilà, et (à six pieds de distance au minimum), elle est là, donnant le coup d’envoi à cet album avec la piste titre, un synthé sale et pétillant. pop strut – doot-doot, allez les deux touches de clavier trompeusement douces autour desquelles le monde entier tourne soudainement – avec un fanfaron digne de Prince, ou si c’est trop, alors le meilleur travail de Prince au nom de Morris Day and the Time. Les premières lignes, qu’elle chante avec un fembot de bubble-gum aplomb:

Tu veux une chanson intemporelle

Je veux changer le jeu

Comme l’architecture moderne

John Lautner vient à votre rencontre

Cool! Bizarre! Architecture! Voyons quelques maisons sur Google! “Peu importe ce que vous faites, je vais m’en passer sans vous”, raille-t-elle dans un falsetto souple sur le refrain. “Je sais que vous n’êtes pas habitué à un alpha féminin.” Le pont de la chanson est une chose simple – l’accord change, fondamentalement – et pourtant il me frappe avec une force d’ouragan à chaque fois, la facilité de la fanfaronnade (“Vous ne pouvez pas vous en sortir / Si vous n’êtes pas construit pour cela”) , la bravoure de la relative subtilité. Elle rend les choses faciles; elle précise que rendre cela facile est très, très difficile.

Dua Lipa a éclaté via ses débuts éponymes en 2017, un renversement pop international à combustion lente dont les singles les plus mémorables ont attisé une sorte de rage de professeur de danse amoureux, comme dans la stratégie de sortie de petit ami de merde “New Rules” ou l’auto-explicatif “IDGAF.” Mais sa gamme complète, émotionnellement et musicalement, a couru la gamme de la pop-star moderne, de l’allégresse maximaliste au pathos minimaliste, de l’insouciance cuivrée de Pink à la majestueuse majesté d’Adele. Encouragée par des scénaristes et des producteurs de premier plan, de Jeff Bhasker à Stuart Price en passant par les Monsters & Strangerz, Future Nostalgia possède une fondation néo-disco vibrante, avec des lignes de basse bubble-funk et des coups d’orchestre effrontés et des coups de pied explosifs qui frappent durement. à la fois leur plus rare (voir “Cool”) et aussi leur plus luxuriante. («Love Again» échantillonne les années 90 excentriques de White Town, «Your Woman» et laisse l’orchestre se déchaîner.)

En tant que chanteuse, Dua Lipa est spécialisée dans les dégringolades de syllabes proches du rap qui se déversent directement dans des chœurs émoussés et bruyants où chaque mot quadruple en impact: «Je t’ai! / Clair de lune! / Tu es mon! / Starlight! ” Elle est assez débraillée et ludique pour que le pire scénario que vous puissiez dire à propos de l’une de ses chansons est qu’elle ressemble à Meghan Trainor dans le meilleur des cas. («Good in Bed» est extra idiot et débile, avec un refrain qui rime «Bad bad bad bad bad» avec «mad mad mad mad mad mad».) «Physical», quant à lui, est une sorte de jazzercise gothique flagrant, comme Olivia Newton-John via les Chromatics, avec une vidéo étendue qui capture le mieux ce qui est à la fois objectivement maladroit et terriblement intimidant à propos de son personnage tout entier.

En décrivant ces chansons à Apple Music, elle revient à quelques reprises sur la phrase “danse qui pleure”, et cette contradiction est assez vive ici (sans doute le morceau le plus lascif s’appelle “Break My Heart”) qu’il cesse d’être une contradiction du tout . Ce n’est pas que ce disque soit impeccable au sens classique du terme: l’hymne de fermeture anti-misogynie extrêmement sérieux «Boys Will Be Boys» est maladroit de par sa conception, pour mieux exprimer son sérieux. (“Si vous êtes offensé par cette chanson”, affirme le pont, “Vous faites clairement quelque chose de mal.”) Mais en 37 minutes rapides, l’ensemble de Future Nostalgia évoque son propre univers fantastique à répétition infinie, sournoisement profond dans sa dévotion à l’évasion pure. Ce qui, bien sûr, rend ce record théoriquement parfait pour une crise internationale prolongée dans laquelle même une évasion fortement compromise (par exemple, Tiger King) est difficile à trouver.

Dua Lipa, dans toute son excellence implacable, est-elle la bonne pop star pour ce moment sans relâche horrible? Ce n’est peut-être pas la bonne question. C’est une folie de s’attendre à ce que n’importe quelle musique pop de quiconque parle à ces temps de manière significative de sitôt. Et de toute façon, parler à ces temps n’est pas explicitement le travail de Dua Lipa: c’est son travail de canaliser la luxure et le triomphe et l’extase même – et peut-être même surtout – à son plus brisé. La tragédie de Future Nostalgia est qu’en ce moment, vous ne pouvez pas partager cette extase, en personne, avec quiconque ne vit pas déjà avec vous. Son désir devient votre désir de partager, en commun, son désir. La question est de savoir si ce sentiment de tragédie persistera même après le rétablissement de la normalité – entre guillemets et si Dieu le veut -.

En fait, jusqu’à présent, il y a exactement deux morceaux de musique pop qui se sont effectivement attaqués à notre situation actuelle. Le premier est ce cri très mélodieux de l’aide de Tierra Whack. La seconde nous vient, pourquoi pas, des Backstreet Boys.

Dans le cadre du concert iHeart Living Room pour l’Amérique organisé par Elton John qui a été diffusé dimanche soir sur Fox, les gars ont joué «I Want It That Way» tout en étant enfermés dans leurs maisons respectives (palais), faisant étalage de leurs divers enfants et / ou flipper. machines, et le résultat avait une mélancolie mélancolique, livré avec plus de conscience de soi que certains autres jinks de célébrités récentes que nous pourrions mentionner. Dua Lipa a également participé à cet acte: cette semaine, à la demande de James Corden, elle et son groupe ont réalisé une version de vidéoconférence du single Future Nostalgia «Don’t Start Now».

Regardez ceci quelques fois et vous vous échaufferez: dans son effervescence stridente, la chanson, certainement, est assez durable pour transcender l’absurdité de ces circonstances, la nécessité de cette distance physique forcée. Mais il y a aussi une mélancolie inévitable. Du point de vue de Dua Lipa, c’est tout simplement un timing horrible en termes de sortie d’un album, mais pour le reste d’entre nous, avec un calendrier de nouvelles sorties de plus en plus stérile et une perspective internationale de plus en plus sombre dans tous les sens, Future Nostalgia devra être assez. À son crédit infini, cela pourrait en fait suffire. Mais ce que je sais avec certitude, c’est que quelle que soit la chanson de l’été 2020, si nous prenons la peine d’en couronner une, ce sera la chanson que nous souhaitons le plus pouvoir chanter ensemble, en personne, les uns aux autres .

