Gabriel Paulista résume la semaine de Valence: “C’était de la merde”

L’équipe qui aspirait à arracher la troisième place du classement à Getafe, est tombée 3-0 dans la querelle bleue. Cette défaite s’ajoute à celle vécue par les Valence mardi dernier, quand il est tombé éliminé de la Copa del Rey après avoir encaissé un but dans la remise. Gabriel Paulista Il a été particulièrement critique lorsqu’il a assisté aux médias après le match joué par son équipe au Colisée Alfonso Pérez.

Les joueurs de Valence doivent être “plus d’hommes” selon Gabriel Paulista

«Nous devons changer l’attitude d’aujourd’hui. Nous devons être un peu plus d’hommes sur le terrain et lutter en respectant le rival. Nous devons être plus énergiques dans tous les aspects du jeu. Ça a été une merde générale», A déclaré le central dans les microphones de Movistar LaLiga.

Gabriel Paulista a parlé des rotations de Valence

“Des joueurs importants sont absents mais cela ne peut pas dire que ceux qui étaient absents étaient nécessaires aujourd’hui. Ceux que nous étions aujourd’hui nous devons être un peu plus forts et plus forts. Du portier à Maxi. Chez nous, nous savons que nous sommes très forts et si on joue comme ça on sait qu’on va encore perdre», A ajouté Gabriel Paulista.

«Tout était faux. L’élimination dure contre Grenade et aujourd’hui un match pour gagner à nouveau et ça a été merde. Dans l’aspect défensif et dans l’attaque. Nous avons une semaine pour récupérer et nous entraîner dur pour le prochain match. À l’Atlético, ce sera un autre match difficile et vous devez gagner», A déclaré le défenseur.