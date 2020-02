Gagnants et perdants des échéances commerciales de la NBA 2020

La veille de la date butoir du commerce de la NBA 2020 n’était pas aussi frénétique et épicée que ces dernières années, mais nous avons vu une certaine activité et entendu des rumeurs sur bien plus avant le buzzer de jeudi. Et comme les accords sont arrivés, tout comme l’année dernière, je me suis assis ici, comme Frank “T.J.” Mackey, les jugeant tranquillement.

Ce qui suit sont mes premières impressions du brouillon de l’histoire des équipes qui ont marqué et de celles qui ont trébuché dans le grand remaniement de la formation NBA de cette saison:

Gagnant: Andre Iguodala

Les gens raisonnables peuvent être en désaccord sur le bien-fondé de la façon dont Iguodala a géré sa demi-saison d’exil à Memphis. Peut-être que vous, comme Iguodala lui-même, pensez que son approche devrait inspirer une étude de cas d’école de commerce sur la façon dont les athlètes peuvent contrôler leur travail et tirer parti de leur marque. Peut-être que vous avez une vision moins optimiste des joueurs qui ne jouent pas jusqu’à ce qu’ils soient échangés là où ils veulent jouer.

Je suis quelque part entre ces pôles. (Toujours avec les prises chaudes, Devine.) Il me semble que si, comme cela a été rapporté, les Grizzlies et Iguodala ont convenu du saut qu’il n’avait jamais mis les pieds à Memphis – qu’il était purement un atout pour la reconstruction du Grizz , qui avait l’espace pour manger un contrat dont les Warriors avaient besoin pour se débarrasser et l’a utilisé pour extraire un futur choix de premier tour – alors personne n’a vraiment été «retenu en otage» ici. Il me semble également que, alors qu’il attendait son heure, Iguodala aurait pu s’abstenir d’aller à la télévision pour parler de son enthousiasme à l’idée de faire son prochain pas avant qu’il ne le fasse, et de la façon excitante de mentorer de jeunes joueurs sur de bonnes équipes dans une poursuite en séries éliminatoires alors que, vous savez, ne mentor pas activement les jeunes joueurs d’une bonne équipe dans une poursuite en séries éliminatoires.

Où que vous atterrissiez sur tout cela, il est difficile de ne pas porter votre casquette à Iguodala ici. Il est resté à la maison pendant sept mois, a joué au golf et a traîné tout en récoltant les 17,2 millions de dollars qu’il devait cette saison. Maintenant, il doit aller à Miami et non seulement rejoindre une très bonne équipe avec une réelle chance de participer à la finale de la Conférence de l’Est, mais aussi se mettre en position, à 36 ans, de collecter 15-30 millions de dollars supplémentaires, après avoir accepté un nouvelle prolongation de deux ans (avec une option d’équipe pour la deuxième saison). Peut-être que cette étude de cas n’est pas une si mauvaise idée après tout.

Gagnant: Miami Heat

Ce n’était pas tout à fait le scénario de rêve de Pat Riley, après sa poursuite de l’attaquant du Thunder Danilo Gallinari échoué sur une incapacité à trouver une prolongation de contrat, mais c’était encore assez fructueux. The Heat a transformé trois joueurs qui ont joué un rôle minimal dans leur ascension vers la discorde – Justise Winslow, dont j’adore la polyvalence et le jeu, mais qui a joué toutes les 15 minutes de basket-ball au cours des deux derniers mois; James Johnson, qui a récemment craqué la rotation après avoir commencé la saison en néerlandais en échouant à son test de conditionnement; et Dion Waiters, que le Heat avait suspendu trois fois différentes cette saison – en trois joueurs qui pourraient avoir une chance de donner un coup de fouet à la course d’étirement.

Il reste encore à voir combien Iguodala a laissé dans le réservoir, mais il apporte un niveau d’expérience en séries éliminatoires, un bon sens du jeu et une aptitude défensive qui semble être un ajustement parfait pour une équipe sans position construite autour de la défense grouillante et du mouvement hors-balle. Après plusieurs années ignominieuses à la Nouvelle-Orléans après avoir signé l’un des contrats les plus désastreux accordés au cours de l’été 2016, Solomon Hill a connu une résurgence quelque peu surprenante cette saison, enregistrant un record de carrière de 38,1% sur une fourchette de 3 points tout en défendre plusieurs positions sur le banc des Grizzlies. Jae Crowder est allé dans l’autre sens, ne tirant que 36,8% du terrain et 29,3% de la plage de 3 points pour un pourcentage de buts marqués de 0,466. Mais lui aussi apporte une polyvalence défensive, donnant à Erik Spoelstra une autre aile difficile avec beaucoup d’expérience en séries éliminatoires à déployer dans les affrontements d’après-saison. (Crowder et Hill ont également obtenu les meilleures notes pour leur présence stabilisante de vétérans sur les Grizzlies précoces, et – récemment contre les oursons – le représentant d’Iguodala en tant que leader et tonificateur de deuxième unité le précède.)

Les dollars et les cents s’alignent également: Miami réduit la facture de taxe de luxe de cette année, élimine environ 27 millions de dollars des livres pour la saison prochaine et maintient son bilan presque entièrement propre pour l’été 2021, lorsque la chaleur pourra se mettre en place pour aller à la chasse au gros gibier dans ce qui pourrait être une classe gigantesque d’agent libre. Un coup de pouce présent qui garde ouvert la voie vers un avenir meilleur est à peu près autant que vous pouvez demander à la date limite, et Miami semble avoir accompli les deux.

Perdant: Steve Mills

Perdre son travail en tant que gars qui fait des échanges pour une équipe deux jours avant la date limite des échanges est quelque chose d’assez difficile. D’après le son, cependant, il atterrira probablement assez doucement, donc peut-être pas le plus grand perdant de notre liste.

Gagnant: Les Knicks!

Avec Mills et son intérêt apparent à garder Marcus Morris pour le long terme, le directeur général Scott Perry a accompli ce qui semblait à beaucoup (société actuelle incluse) comme si cela aurait dû être le non de la franchise. 1 objectif d’échéance: retourner avec succès Morris, un futur agent libre au milieu d’une année de carrière, pour de futurs actifs.

Morris se dirige vers les Clippers, et à sa place, les Knicks obtiennent le choix de première ronde des Clippers en 2020; échanger des droits sur le premier tour des Clips 2021 (qui est très peu susceptible d’être pire que celui de New York, mais quand même!); le projet de droits sur le choix de deuxième tour 2018 Issuf Sanon, un garde ukrainien de 20 ans; le second round des Clippers 2021; et Moe Harkless, que les Knicks peuvent essayer de garder cet été (ils ont ses droits d’oiseau) ou tout simplement permettre à son contrat de 11 millions de dollars de sortir des livres.

Dans un monde parfait, New York aurait trouvé un moyen de transformer encore plus de leurs locations rotationnelles à court terme en jeunes joueurs et futurs choix. Ne pas manquer la chance de vendre haut sur Morris est une bonne affaire, cependant; nous attendons maintenant de voir quelle sera la prochaine étape pour le nouveau front office, qui serait dirigé par le puissant agent de la CAA, Leon Rose.

Cela dit, cependant:

Losers: The Knicks!

James Dolan a entendu vos chants, mais il ne vend toujours pas, vous tous. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez arrêter de chanter!

Gagnant: Timberwolves du Minnesota

Jeudi soir, les Wolves sont très différents de ce qu’ils étaient jeudi matin, avec huit nouveaux joueurs qui exercent soudainement leur métier dans les villes jumelles. C’est bien, car alors que la version am était une mauvaise équipe qui avait échangé le meilleur ami de Karl-Anthony Towns et l’avait laissé poster concernant des mèmes, l’édition du soir est une mauvaise équipe qui a un autre de ses meilleurs amis – et celui-ci pourrait en fait pouvoir lui lancer un laissez-passer.

Après des mois de convoitise ouverte, Gersson Rosas a finalement décroché D’Angelo Russell et, dans l’affaire, a finalement fait ses adieux à Andrew Wiggins après cinq saisons et demie largement frustrantes au Minnesota. Sortir des trois dernières années et 94,7 millions de dollars du contrat maximal de Wiggins, qui semblait récemment impossible, est une victoire en soi. Le faire tout en ajoutant un meneur de jeu de calibre All-Star qui peut orchestrer le pick-and-roll et bombarder 3 pointeurs avec précision à fort volume – et qui pourrait être en mesure de secouer Towns du funk dans lequel il est tombé – semble cause de fête dans les rues de Minneapolis. (Le fait qu’il ait coûté aux Wolves un choix de première ronde protégé parmi les trois premiers en 2021 empêchera la célébration d’être trop bruyante, mais quand même.)

Je suis intrigué par une programmation remaniée de Towns (24 ans), Russell (23 ans), la recrue Jarrett Culver (20 ans) et l’ex-Nugget Malik Beasley (23 ans, qui a lutté dans un rôle réduit à Denver cette saison mais était un contributeur clé de l’équipe qui a remporté la deuxième place la saison dernière) et Juancho Hernangómez (24 ans, qui a prospéré en jouant contre Marc Gasol dans la séquence 5 lors de la course de l’Espagne à l’or lors de la Coupe du monde FIBA ​​2019). Je ne m’attends pas à ce que ce groupe envoie soudainement les 15-35 loups monter en flèche vers les séries éliminatoires, mais ils se vantent d’un potentiel offensif nettement plus élevé que leurs prédécesseurs. Le fait qu’ils joueront une défense ou non dépendra de la question de savoir si KAT s’y engage finalement, mais ce sera toujours le cas.

Si Towns et Russell peuvent traduire leur amitié hors court en chimie sur le terrain, si Beasley et Hernangómez peuvent briller dans des rôles plus importants, et si l’entraîneur Ryan Saunders peut construire des secondes unités de travail à partir d’une combinaison de Josh Okogie, Evan Turner, James Johnson , Jacob Evans et Omari Spellman, les Loups pourraient enfin, pour la première fois depuis le fiasco de Jimmy Butler, avoir quelque chose qui mérite d’être construit. Et sinon? Eh bien, au moins, ils ont été occupés à vivre au lieu d’attendre que Towns soit tellement frustré qu’il devienne la prochaine star à se pousser en pré-agence.

Push: Golden State Warriors

Je suis un peu moins excité et mécontent de la perspective de Warrior Wiggins que mon coéquipier Ringer Kevin O’Connor. (Mais alors, tout le monde n’est-il pas un peu moins pompé et bricolé que KOC?) J’ai tendance à penser que ce qu’un joueur vous a montré sur un échantillon d’environ 450 matchs et 16 000 minutes est probablement qui il est, et attend un le changement d’un nouvel uniforme est une recette de déception. Et même si je pense que déplacer Russell était le bon choix – je n’ai jamais vraiment vu un ajustement pour lui dans une équipe avec un Stephen Curry et Klay Thompson en bonne santé – je ne suis pas entièrement convaincu que déplacer Russell maintenant était la voie la plus prudente. S’accrocher à lui pendant l’été dans une classe d’agent libre faible, puis l’attacher potentiellement à ce qui pourrait être l’un des cinq meilleurs choix dans le repêchage de juin, aurait pu donner à Golden State la possibilité de faire des emplettes pour une infusion de talents dans un peu plus haut- louer un quartier que l’île Wiggins.

Je pense qu’il y a quelque chose à dire pour le pari des Warriors. Insistant sur le choix des Wolves dans le projet de 2021, que certains évaluateurs s’attendent à voir plus profond et plus riche en talents que la classe 2020, et limitant les protections aux trois premiers choix seulement – et, s’il atterrit là-bas et que les Wolves le conservent, aucune protection sur leur choix de 2022 – est un pari que, même avec Russell en remorque, le Minnesota va encore puer la saison prochaine et au-delà. (Ce qui, s’ils ne commencent pas à défendre, semble honnêtement être un assez bon pari.) Ajoutez les quatre choix de deuxième tour que les Warriors ont importés des Mavericks et des 76ers pour Willie Cauley-Stein, Alec Burks et Glenn Robinson III, et la franchise a soudainement un tas de capitaux supplémentaires pour rechercher des améliorations une fois qu’ils auront récupéré leur véritable équipe la saison prochaine. Considérant qu’ils se sont enfoncés sous la ligne de la taxe de luxe en envoyant Evans et Spellman au Minnesota, effaçant les craintes de devoir payer la taxe répétitive la saison prochaine, Joe Lacob and Co. devrait être plus que capable de payer le coût de ces mises à niveau.

Si Wiggins me prouve le contraire et brille dans un rôle redéfini, cela pourrait devenir une date limite pour les Dubs. Mais après avoir été brûlé par de brefs signes de vie de Wiggins à quelques reprises au cours des dernières années, je vais juste avoir besoin de le voir avant de me lancer dans la croyance.

Gagnant: L.A. Clippers

Après avoir déplacé le ciel, la terre et les droits d’environ une demi-douzaine de choix de première ronde pour faire atterrir Kawhi Leonard et Paul George, les Clippers n’avaient plus beaucoup d’actifs négociables à suspendre à la date limite. (Ou, du moins, pas ceux qu’ils voulaient échanger.) Mais ils ont pu emballer leurs pièces restantes les plus mobiles – le contrat expirant de Harkless, le choix de loterie 2018 Jerome Robinson et leur choix de premier tour 2020 – pour atterrir Marcus Morris, un des options de première ligne les plus convoitées du conseil.

Avec la possibilité de créer son propre coup hors du dribble et de tirer un record de carrière de 43,9% sur une plage de 3 points, Morris représente une amélioration offensive significative par rapport à Harkless dans les files d’attente de départ et de fermeture des Clips. Cela pourrait lui prendre une minute pour s’adapter à un rôle plus petit, après avoir passé les derniers mois comme un non de facto. 1 option sur une terrible équipe Knicks; une fois qu’il le fait, cependant, il devrait se régaler des regards plus propres et des défenseurs les plus faibles auxquels il sera confronté en jouant aux côtés de Leonard et George. Le Morris de 6 pieds 8 pouces et 235 livres donne également à Doc Rivers un autre grand défenseur, fort, physique et rapide à lancer contre LeBron James – que Mook a gardé aussi souvent que quiconque au cours des dernières années – dans une éventuelle confrontation en séries éliminatoires. . (Les Clippers n’ont toujours pas de bonne réponse pour défendre Anthony Davis dans ladite série. Là encore, presque personne d’autre non plus.)

Les Clips ont dû cracher leur premier tour de 2020, plus des droits d’échange sur leur premier 2021 (veuillez étouffer vos rires) et le deuxième tour de 2021 de Détroit (qui pourrait être sacrément proche d’un choix de premier tour, selon la durée de cette reconstruction imminente prend) pour atterrir Morris, ce qui pique un peu. Mais négocier plus tard pour l’instant est le coût de faire des affaires lorsque vous êtes un concurrent de bonne foi. Steve Ballmer and Co. s’est engagé à vivre perpétuellement au présent quand ils ont atterri Kawhi et PG; il n’y a plus de piste parallèle sur laquelle s’appuyer, pas d’autre option. Maintenant, tout est là pour ces Clippers, et en ce moment, ils pourraient bien être l’équipe la plus profonde de l’Ouest.

Perdant (mais seulement légèrement): Los Angeles Lakers

Bien que leur compétition la plus féroce ait décroché un joueur utile qu’ils auraient également voulu, les Lakers n’ont pas trouvé de mise à niveau de défense de périmètre pour rivaliser avec des goûts tels que Kawhi et PG (un Covington ou un Iguodala aurait frappé la cible, mais ils n’a pas pu égaler ce que Houston ou Miami a offert) ou une réserve de jeu pour augmenter leur attaque de deuxième unité (Bogdan Bogdanovic, Derrick Rose, et al.).

Ce n’est qu’un L relatif. Les Lakers conservent une solide avance sur les clips de deuxième place. Ils ont toujours un moyen de pousser la pédale au métal après les séries éliminatoires, ont toujours le type de chimie qui ne vaut pas la peine de jouer avec trop de bricolage et devraient toujours avoir des options pour compléter leur liste sur le marché des rachats.

En parlant de ça …

Gagnant: Darren Collison

Avec des excuses à Rajon Rondo et Alex Caruso, les Lakers ont toujours besoin d’un autre handler en qui ils peuvent avoir confiance. Les Clippers ont brièvement ajouté Isaiah Thomas dans l’accord de trois équipes avec les Knicks et les sorciers, mais ils ne le tiennent pas, ils pourraient donc en utiliser un aussi. Près de 10 mois depuis sa dernière tenue, le natif de Rancho Cucamonga, 32 ans, et star de l’UCLA – qui vient apparemment de dire à son vieux copain Matt Barnes qu’il est toujours à 50/50 lors d’un retour – pourrait encore avoir son choix entre le titre – escouades préférées de Los Angeles et soyez la belle de la balle du marché de rachat.

Si l’entreprise qu’il tenait jeudi soir est une indication…

… il pourrait porter le forum bleu et or à ce bal, s’il décidait d’y assister.

Gagnant: Houston Rockets

Une partie de moi pense que je devrais aller dans l’autre sens ici. Après tout, Houston vient d’échanger son centre de départ et son choix de première ronde en juin contre un swingman 3-D, un choix de deuxième ronde en 2024, et Bruno Caboclo, maintenant à deux ans de deux ans de deux ans, et pas encore vraiment là. Cela ne ressemble tout simplement pas à une bonne répartition des actifs, vous savez?

Mais que puis-je dire? Je suis un aspirant à l’engagement pour le bit. Et, mes amis, j’achète puis échange Clint Capela contre Robert Covington, avec une composition de départ qui comprend zéro joueur de plus de 6 pieds 6 pouces, et transformant essentiellement Russell Westbrook en 6 pieds 3 pouces Ben Simmons On the Nights Joel Embiid Ne joue pas – tout ce qui accélère le rythme, fait des ravages lors de la transition, tranche sur la jante par des voies de circulation grandes ouvertes – est un engagement extrême pour le mors. Je ne sais pas comment cette équipe va arrêter qui que ce soit, mais peut-être que cela n’aura pas d’importance si Houston marque 120+ chaque soir. Merde. Merde les torpilles, Mike, Daryl, James et Russ. Passons bizarre.

Léger gagnant qui ressemble à un grand perdant: Detroit Pistons

Écoutez, ça craint de perdre un joueur aussi bon qu’Andre Drummond – pas mon centre préféré, pas quelqu’un dont je suis sûr ne sera jamais un contributeur significatif dans une bonne équipe, mais toujours un monstre durable et productif – pour presque rien. Ce qui, honnêtement, est à peu près ce que Detroit a obtenu pour lui dans son étonnant échange de fin de journée avec Cleveland: les contrats expirants de l’ancien Piston Brandon Knight et John Henson, plus un choix de deuxième ronde en 2023. Yipes.

Mais il était clair depuis un moment maintenant que Détroit devait démolir cette chose et recommencer à zéro, et ce serait terriblement difficile pour les Pistons de le faire si Drummond avait choisi son option de joueur de 28,8 millions de dollars la saison prochaine. Il y a quelques mois, il semblait presque certain que le joueur de 26 ans choisirait de ne pas entrer sur le marché libre, devenant l’un des rares joueurs de niveau All-Star disponibles en libre agence sans restriction. Mais le marché commercial glacial pour ses services avant un été où si peu d’équipes sont en ligne pour avoir un espace de plafond pourrait avoir changé la pensée de Drummond; Chris Fedor de Cleveland.com a rapporté jeudi que Drummond “est susceptible de reprendre” son option 2020-21.

Cela aurait été bien plus cool si Detroit avait trouvé un moyen de renverser également Rose, Markieff Morris, Tony Snell, Langston Galloway, ou essentiellement n’importe qui d’autre qui n’est pas sous contrat avec une recrue; ne pas en faire beaucoup plus jeudi ne constitue qu’une déception. Mais pour les Pistons, déplacer Drummond pour l’empêcher de verrouiller une autre année dans leurs livres, tout en obtenant un soulagement financier et un projet d’actif qu’ils peuvent tourner, a de la valeur – même si c’est juste pour confirmer l’orientation que la franchise a l’intention de aller.

Perdant: Andre Drummond

Ouais, celui-ci est juste un perdant direct. Après des années de double-double, de chiffres rebondissants stupéfiants et d’amélioration progressive en tant que meneur de jeu et défenseur intérieur, Drummond a découvert que presque personne ne semblait vraiment intéressé par lui. Cela signifiait, pour la majeure partie de jeudi, qu’il semblait qu’il resterait à Détroit jusqu’à l’été. Et puis: Cleveland. Il n’aimait pas le voir …

S’il y a une chose que j’ai apprise sur la NBA, il n’y a pas d’amis ou de loyauté. J’ai donné mon cœur et mon âme aux Pistons, et faire en sorte que cela se produise sans tête haute me fait encore plus comprendre que ce n’est qu’une affaire! Je t’aime Detroit …

– Andre Drummond (@AndreDrummond) 6 février 2020

… Et c’est difficile de lui en vouloir. Non seulement Drummond n’a pas atterri avec un concurrent; il a atterri dans une situation sans doute pire que celle dans laquelle il était juste. Maintenant, il passera les deux prochains mois à essayer de comprendre comment s’intégrer aux côtés des jeunes gardes qui ont contribué à faciliter la descente de Kevin Love dans la folie pendant toute la saison. Et, tout le temps, il devra se demander qui (le cas échéant) sera disposé à débourser un autre salaire maximum ou quelque chose comme ça pour ses services, cet été ou en 2021, où il y aura plus d’équipes avec de l’argent à dépenser mais peut-être peu avec un appétit particulièrement grand pour les contributions de Drummond.

Et bon, puisque nous parlons de Cleveland …

Je ne sais pas quoi faire de mes mains?: Cavaliers de Cleveland

Je veux dire, je suppose que vous faites le commerce pour Drummond parce que cela ne vous coûte fondamentalement rien, et – similaire à la pensée derrière Atlanta après Clint Capela – vous pensez qu’un grand homme aidera à organiser votre équipe jeune et dispersée. (Nous allons déposer, pour le moment, le peu de choses sur les défenses de Détroit qui se détériorent avec Drummond sur le sol pendant la majeure partie de sa carrière.) Sauf que … comme, vous avez également encore Tristan Thompson, qui va travailler en agence libre cet été, et tu n’as rien obtenu pour lui? Et tu as toujours de l’Amour? Et aussi Larry Nance Jr.?

Peut-être que tout cela bouge juste ainsi. Peut-être que Drummond trouve la chimie rapide avec Love en première ligne, et leur combinaison à l’envers permet de débloquer plus de possibilités pour Darius Garland et Collin Sexton. Peut-être que Drummond opte ou verrouille une extension tout en prenant un peu de coupe sur la valeur moyenne annuelle du contrat. Peut-être que GM Koby Altman trouve un signe et un échange pour Thompson, et les Cavs commencent à fusionner en une équipe avec une identité et une direction. J’ai du mal à secouer le sentiment, cependant, que faire venir Drummond revient à réorganiser des chaises longues très chères.

Perdant: Kevin Love

Après tout ce piétinement, cette moue et ces cris: toujours à Cleveland, les gars.

Double perdant: Tristan Thompson

Non seulement Thompson n’a-t-il pas été transféré dans une équipe cherchant à faire «une sérieuse descente en séries éliminatoires» – il vient également de perdre son emploi de départ dans la pire équipe de l’Est. Trame.

Gagnant: Memphis Grizzlies

J’ai davantage aimé la fin de l’accord des Iguodala avec les Grizzlies avant qu’il ne devienne clair qu’ils déménageaient Crowder et Hill, deux chefs vétérans ayant des contrats arrivant à expiration et acceptant des accords plus coûteux et plus durables. Mais j’étais toujours à bord pour ce coût de faire des affaires lorsque l’entreprise que vous faites atterrit Justise Winslow – un couteau suisse de 6 pieds 6 pouces et 225 livres qui a déjà été un swingman 3-D légitime, un solide meneur de départ et un centre de départ dans un septième match de sa jeune carrière. Winslow, 23 ans, a gardé tout le monde, de Kemba Walker à Karl-Anthony Towns, et a conclu un accord amoureux qui lui rapportera 13 millions de dollars par an pour les deux prochaines saisons (avec une option d’équipe pour 2021-2022).

J’entends les inquiétudes concernant les blessures de Winslow. L’ancien joueur hors du commun de Duke a raté 133 matchs au cours des quatre dernières saisons, et d’autres sont à venir (nous ne savons toujours pas quand il reviendra à 100% après avoir subi une ecchymose au dos qui l’a empêché de jouer depuis début décembre). . Mais ce n’est pas comme si Winslow avait souffert de blessures chroniques à une partie particulière de son corps – un labrum déchiré à l’épaule droite a mis fin prématurément à sa saison 2016-17; une entorse au genou gauche lui a coûté 14 matchs en 2017-2018; un ischio-jambier droit douloureux et une cuisse droite meurtrie l’ont mis à l’abri pendant des parties de la saison dernière; et maintenant, c’est le bas du dos. Les Grizzlies ont déjà réussi une blessure au bas du dos cette saison: De’Anthony Melton a raté la majeure partie des cinq premières semaines de la saison, et il est depuis devenu l’une des réserves ayant le plus d’impact sur la ligue. Memphis parie que son équipe médicale peut également aider Winslow à se débrouiller, et à brancher une autre pièce difficile, physique, athlétique et polyvalente à l’une des jeunes formations les plus merveilleuses du sport.

Après avoir ajouté Winslow, Zach Kleiman, vice-président exécutif des opérations de basket-ball de Grizzlies, a également étouffé toute inquiétude concernant la discorde dans les vestiaires dans l’œuf en précisant que Dion Waiters ne resterait pas. Il a redirigé l’ancien attaquant des Grizzlies James Johnson vers le Minnesota pour Gorgui Dieng (un protecteur de peinture solide, un rebondeur et une nouvelle entretoise de plancher) pour sauvegarder Jonas Valanciunas. (Une paire de faits amusants: Dieng, étonnamment, se classe sixième dans l’histoire des Timberwolves en remportant des parts; il est également maintenant le joueur le mieux payé de Memphis.) Et en retournant Caboclo – qui a montré des éclairs d’être un bloqueur de tirs et un coureur de jante NBA légitime – à Houston pour Jordan Bell, il a également remporté un échange de choix de deuxième ronde en 2023 avec les Rockets. Peut-être que cela ne représente rien. Mais peut-être, après l’expiration des contrats de James Harden, Russell Westbrook et Eric Gordon, les Rockets ne sont pas très bons, et Memphis se retrouve avec un choix au milieu des années 30 à utiliser ou à échanger contre autre chose.

Il est possible que Grizz, huitième, soit 2,5 matchs avant le no. 9 Trail Blazers et quatre sur les Spurs à la 10e place – vacillent un peu après avoir déplacé deux piliers de rotation avec Winslow toujours pas prêt à partir. (Bien que je ne m’attende pas à ce que le remplacement de Crowder par Kyle Anderson dans la formation de départ conduise à un abandon majeur; la formation Anderson-Valanciunas – Ja Morant – Jaren Jackson Jr. – Dillon Brooks est plus-10 en 72 minutes cette saison et a défendu comme des gangbusters dans ce petit échantillon.) Mais j’aime toujours la façon dont Memphis a joué sa main, sortant de la date limite avec un joueur de 23 ans qui pourrait combler un gros trou sur l’aile, une extension raisonnable pour Dillon Brooks, plus de profondeur en première zone, et une liste de 10 joueurs au fond qui peuvent jouer et qui sont tous garantis jusqu’à la fin de la saison prochaine. Vendredi marque le premier anniversaire du commerce des Grizzlies avec Marc Gasol à Toronto. C’est stupéfiant combien de travail ils ont fait et jusqu’où ils sont arrivés, en 365 jours.

Gagnant: Atlanta Hawks

J’ai définitivement haussé un sourcil quand j’ai vu que les Hawks avaient échangé pour Dewayne Dedmon, leur ancien centre de départ, un jour après avoir échangé contre Clint Capela pour être leur nouveau centre de départ. Comme mon collègue Ringer D.J. Foster a noté, envoyant des choix – plus particulièrement le premier tour de Brooklyn en 2020, qui devrait atterrir quelque part non. 15 dans l’ensemble — pour les vétérans qui vous mettent la main dans la peau lorsque vous avez entre 13 et 38 ans de faute professionnelle. (Pour ce que ça vaut, l’accord avec Dedmon a permis à Atlanta d’obtenir deux futurs choix de deuxième ronde pour aider à réapprovisionner les coffres.)

Cela dit: le produit 13-38 que les Hawks ont mis sur le sol a souvent aussi fait preuve de faute professionnelle. Importation de Capela (dont la taille et la valeur dont j’ai parlé plus tôt cette semaine) et Dedmon (qui a connu un début terrible pour son contrat de 40 millions de dollars sur trois ans à Sacramento, mais qui ont en moyenne 10,4 points, 7,7 rebonds et un bloc par match pendant le tournage 37,2 pour cent de profondeur comme un tronçon 5 en deux saisons à Atlanta) devrait aider à élever le plancher des Hawks, établissant une base de professionnalisme défensif dans la peinture qui pourrait faciliter la vie du jeune noyau d’Atlanta. Accepter environ 30 millions de dollars en salaire 2020-2021 pour Capela et Dedmon réduit la flexibilité des Hawks la saison prochaine, mais ils prévoient toujours d’être près de 50 millions de dollars sous le plafond salarial, ce qui leur donne beaucoup de place pour louer un espace de plafond pour plus d’actifs ou s’intégrer dans un acteur à prix élevé que Travis Schlenk pourrait voir comme un ajustement dans son projet de reconstruction en cours (et évidemment accéléré).

Gagnant contextuel dont la victoire ne résout finalement pas leurs problèmes: Philadelphia 76ers

Philadelphie ne pouvait raisonnablement pas s’attendre à des améliorations majeures à la date limite sans déplacer l’une de ses plus grandes pièces. Plutôt que d’abandonner le navire dans leur équipe Titanic (et, espérons-le, pas Titanic), les Sixers ont envoyé aux Warriors trois choix de deuxième tour pour Alec Burks et Glenn Robinson III, puis ont fait leurs adieux à Trey Burke et James Ennis III. (Cri à la structure parallèle.)

Après une demi-décennie passée à combattre les blessures et les incohérences, Burks et Robinson ont tous deux saisi les opportunités qui leur étaient offertes par l’année de césure de Golden State. Les Burks ont récolté en moyenne 16,1 points, 4,7 rebonds et 3,1 passes décisives en 29 minutes par match; Robinson, 12,9 points, 4,7 rebonds et 1,8 passes décisives en 31,6 minutes par match. Les deux ont bien tiré sur un nombre notable de tentatives, avec Burks frappant 37,5 pour cent à partir de la gamme de 3 points sur 4,7 essais à longue distance par nuit, et Robinson conservant 40 pour cent de ses 3,5 triplets par concours. Burks intervient en tant que meilleure option de coupure / notation sur demi-terrain de Philly; Robinson offre une chance pour une mise à niveau sur Ennis dans le département des ailes 3 et D.

Tout cela va bien. Plus de tirs ne peuvent certainement pas blesser une équipe des Sixers qui a souvent l’air de manquer d’air dans le demi-terrain. (Peut-être que Brett Brown finit par essayer quelque chose comme une petite boule de cinq de Ben Simmons, Burks, Robinson, Tobias Harris et Furkan Korkmaz, juste pour voir à quoi ressemble une programmation de Philadelphie quand Simmons joue dans le plus d’espace possible .) Mais après avoir vu les Sixers se rincer lors de leurs quatre derniers matchs – défaites à deux chiffres contre les Hawks, les Celtics, le Heat et les Bucks – il est un peu difficile de trop s’emballer avec Burks et Robinson. Les nouveaux mecs pourraient compter si Simmons, Harris, Joel Embiid, Al Horford et Josh Richardson (quand il est en bonne santé) peuvent enfin comprendre leur merde. S’ils ne le font pas, cependant, rien d’autre ne le fera.

Je comprends, mais…: Denver Nuggets

Beasley et Hernangomez étaient respectivement neuvième et 12ème sur les Nuggets en quelques minutes, et devaient tous deux atteindre le libre arbitre cet été. Denver n’allait pas donner des augmentations significatives à deux pièces marginales, même si elles pouvaient être assez bonnes pour jouer des rôles plus importants que cela, donc les déplacer vers le Minnesota dans le contrat de monstre à quatre équipes de mardi et leur extraire de la valeur, comme l’a souligné Houston Choix de première ronde en 2020 – est logique. Cela ressemblait à un précurseur à un autre mouvement, cependant … et, à l’exception de la redirection de Shabazz Napier du Minnesota à Washington pour Jordan McRae, cela n’est jamais venu.

Ce que Denver a fait atterrir pourrait aider. Noah Vonleh et Keita Bates-Diop sont tous deux de jeunes attaquants athlétiques et polyvalents qui peuvent défendre plusieurs positions en première zone; Bates-Diop, qui a tiré 16 pour 35 dans les virages courts cette saison, pourrait devenir un type 3-D intéressant à associer à Nikola Jokic. McRae n’est pas aussi bon joueur polyvalent que Beasley, mais il fournit une attaque instantanée hors du banc, avec une moyenne de 12,8 points en 22,6 minutes par match à Washington tout en tirant 37,7 pour cent de 3. Il pourrait habilement entrer dans au moins quelques minutes de Beasley et remplacer une partie de sa production sans un salaire à huit chiffres en cinq mois.

Obtenir un autre choix de premier tour pour éventuellement ajouter des talents à faible coût est une bonne affaire pour une équipe qui n’est pas dans un marché énorme qui a déjà engagé des accords à neuf chiffres avec Jokic et Jamal Murray et doit être consciente de la ligne de taxe de luxe et le bilan. Et il est compréhensible qu’une équipe Nuggets construite autour d’un jeune de 24 ans (Jokic), d’un jeune de 22 ans (Murray) et d’un jeune de 21 ans (Michael Porter Jr.) penserait plus à la situation dans son ensemble que essayant d’y aller tout de suite. Il est juste un peu difficile d’ébranler le sentiment qu’une foutue bonne équipe – au rythme de 56 victoires, l’une des six équipes à se classer dans le top 10 en efficacité offensive et défensive, avec une chance de coup de poing de se qualifier pour la finale – aurait pu manquer une possibilité de saisir la bague en laiton.

Gagnant le plus bas des clés: Portland Trail Blazers

Neil Olshey a fait son travail tôt, mais ce qui ressemblait à une baisse de salaire – Kent Bazemore et Anthony Tolliver à Sacramento en échange de Trevor Ariza, Wenyen Gabriel et Caleb Swanigan – a porté ses fruits pour Portland. Ariza, 34 ans, avait l’air cuit pendant une bonne partie d’un an et demi avant d’atterrir dans le nord-ouest du Pacifique, mais il s’est glissé sans heurts dans la zone de départ de Portland aux côtés de Hassan Whiteside et Carmelo Anthony. Il a une moyenne d’environ 10 points et cinq rebonds par match en 48/39/88 fractionnements de tir en sept matchs, et les Blazers ont surclassé leurs adversaires de 3,5 points pour 100 possessions non-poubelles avec lui sur le terrain.

Portland a encore du chemin à faire pour dépasser Memphis et voler une place dans le top huit de l’Ouest, et si cela dépend plus de la capacité de Damian Lillard à maintenir son récent jeu de niveau MVP que de tout ajustement dans les marges. Mais lorsque vous risquez de vous noyer, tout ce que vous pouvez faire est de continuer à donner des coups de pied et à essayer de garder la tête hors de l’eau. La signature de Melo a permis de maintenir Portland à flot. Le commerce Ariza aussi. Maintenant, Jusuf Nurkic s’entraîne et Zach Collins commence des entraînements individuels, et les Blazers ont une chance. Ce n’est peut-être pas beaucoup, mais compte tenu de l’apparence sombre de Portland au début de la saison, ce n’est pas rien.

Léger perdant: Milwaukee Bucks

After hearing chatter about how the Bucks brass was open to shopping the 2020 first-round draft pick it got from Indiana in the Malcolm Brogdon deal and willing to dip into the luxury tax, it was a little disappointing to see Milwaukee stand pat on Thursday. We don’t have to relitigate the Brogdon trade every time we talk about the Bucks, but now that we know they’re not using that ammunition to make this year’s team the best possible championship contender, this does feel like an appropriate time to mention that it’s a bit of a bummer.

That said:

Winner: Milwaukee Bucks

While it remains to be seen what comes down the pike in the buyout market, I don’t think any of the other would-be Eastern contenders did anything that should scare Milwaukee—Toronto and Boston opted out, the Pacers made their acquisition when Victor Oladipo came back, and Philly … well, the Bucks just annihilated Philly, and I don’t think Burks and Robinson are going to change that math too much. I’m guessing they’re not sweating the Clippers adding Marcus Morris, either.

The deadline didn’t change the fact that the Bucks remain the best team in the NBA, and the odds-on favorite to win the 2020 championship.