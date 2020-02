Gagnants et perdants, y compris Heat, Clippers

Ouf. Votre tête a-t-elle cessé de tourner à partir d’une date limite de négociation NBA 2020 très chargée?

Il y a beaucoup à passer au crible d’un processus qui a pris quelques jours et a eu quelques dernières nouvelles jusqu’à 15 heures. Jeudi de l’Est – quelques grands noms changeant de code postal, quelques petits métiers qui pourraient avoir des ramifications à court et à long terme, et un whopper à 12 joueurs qui était tout simplement amusant. Mais c’est à cela que sert ce post: regardez qui a gagné cette semaine et qui a perdu.

Regardons les équipes, les joueurs, les membres du front office et d’autres qui ont revendiqué la victoire et qui ont perdu.

Gagnants

Pat Riley

D’accord, donc il n’a pas eu Danilo Gallinari, ce qui est dommage. Mais le mouvement d’Andre Iguodala était intelligent pour une jeune équipe qui pourrait utiliser une aide défensive et une expérience de championnat. Et n’oubliez pas l’acquisition de Jae Crowder, il pourrait vous aider aux deux extrémités de l’après-saison. The Heat a également laissé une salle ouverte sur la route si un certain MVP aux longs membres décide qu’il veut quitter Milwaukee. Dans l’ensemble, Riley gagne. Encore.

Andre Iguodala

Il s’est assis, a encaissé un chèque de paie, puis a été remis à un concurrent et a obtenu une prolongation de 30 millions de dollars. Très bien, je dirais.

Grizzlies de Memphis

Ce que les Griz ont fait au cours de la dernière année civile est tout simplement remarquable. Ils ont collecté des actifs futurs, de jeunes stars et des contrats expirables négociables pour constituer une liste solide et talentueuse. Justise Winslow ne peut pas rester en bonne santé, mais il en vaut le risque parce que nous avons vu quel est son talent quand il est sur le terrain. Dion Waiters a eu quelques problèmes qui l’ont fait suspendre par le Heat, mais c’est sa nouvelle chance… et il n’a que deux saisons à retirer de la moyenne de 14,3 points par match.

Grands hommes de la Conférence de l’Ouest

Les Rockets vont petit en faisant affaire avec Clint Capela et n’ont pas réussi à faire en sorte qu’un grand homme de banc ait au moins la rotation pour les séries éliminatoires. Anthony Davis, Nikola Jokic, Rudy Gobert et Steven Adams sourient en ce moment.

Minnesota Timberwolves

Se débarrasser du contrat d’Andrew Wiggins était ÉNORME. Obtenir le copain de Karl-Anthony Towns D’Angelo Russell était également ÉNORME. Cela pourrait leur coûter un choix très élevé, mais nous en inquiéterons plus tard. Ils ont gagné jeudi.

Los Angeles Clippers

Marcus Morris vient de l’Ouest et n’a pas coûté beaucoup, ajoutant une profondeur sérieuse à une équipe qui pourrait l’utiliser.

Los Angeles Lakers (s’ils obtiennent Darren Collison)

Nous attendrons de voir si les Lakers demandent au vétéran de les aider à tirer. Sinon, ils ont juste vu les Clips obtenir Marcus Morris, une grosse mise à niveau. Bonne nouvelle aussi! Kyle Kuzma est toujours Laker!

New York Knicks

Ils ont récupéré un accord expirant (Moe Harkless) et un choix de premier tour pour Morris, qu’ils pourraient en fait signer à nouveau cette intersaison s’ils le souhaitent. Et s’ils l’ont fait, ils ont récupéré quelque chose pour rien. C’est un véritable coup de cœur!

Les perdants

Les concurrents de l’Est ne sont pas nommés Miami Heat

Sauf pour les 76ers – qui ont obtenu Alec Burks et Glenn Robinson III des Warriors et infligé à James Ennis, quelques mouvements solides tout autour – le reste des meilleures équipes de l’Est n’a rien fait. Pas qu’ils en avaient besoin, mais cela n’a pas aidé à voir le Heat mettre à niveau leur banc avec Iggy.

J’ai presque classé les Sixers comme gagnants, mais j’aimerais voir si Burks et Robinson font d’abord une énorme différence.

Milwaukee Bucks (à l’été 2021)

Je veux dire, je serais nerveux si j’étais le front office des Bucks si je ne gagne pas de bague cette année. Le discours «Giannis Antetokounmpo pourrait partir !!!» pourrait devenir plus fort et Miami continue de ressembler à une très bonne destination.

Detroit Pistons

Pour être juste, ils étaient paralysés. Soit ils risquaient de perdre Andre Drummond s’il se retirait cet été et ne recevaient rien en retour, soit ils l’échangeaient avec d’autres équipes sachant ce fait et obtenant pratiquement rien en retour. Ils ont opté pour la dernière option et ont obtenu un espace de plafond cet été et un choix de deuxième ronde. La franchise n’a pas traité Derrick Rose malgré le fait que le retour aurait pu être vraiment bon. Ils finissent donc ici.

Les Cavaliers de Cleveland

Il ne s’agit pas de Drummond, qui, je suppose, vaut la peine d’être déployé lorsque vous abandonnez presque rien. Ils n’ont trouvé personne pour prendre Tristan Thompson? Pas même les Rockets? Je suppose qu’il sera racheté.

MISE À JOUR: … ou peut être pas?

.