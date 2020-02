Gagnants, perdants des Rockets, T-Wolves, Nuggets, Hawks

Nous avons notre première action majeure de l’échéance commerciale 2020 de la NBA.

Quatre équipes – les Houston Rockets, les Hawks d’Atlanta, les Timberwolves du Minnesota et les Nuggets de Denver – se sont réunies et ont conclu un accord massif de 12 joueurs qui implique des choix au premier tour et des contrats expirants, ainsi que (surtout) certains des plus grands noms disponibles avant jeudi .

Le centre Clint Capela part pour les Hawks.

Robert Covington, homme de l’escadre 3 et D, est passé des T-Wolves aux Rockets.

Les Timberwolves ont acquis Malik Beasley, Juan Hernangomez et Jarred Vanderbilt des Nuggets.

Les Wolves ont obtenu le premier choix des Hawks des Nets, et les Nuggets ont obtenu un premier tour des Rockets.

Vous suivez tout ça? Mais attendez! Il y a plus! De USA TODAY Sports:

Les autres composantes de l’accord comprennent Jordan Bell allant du Minnesota à Houston; Nene (qui n’a pas joué cette saison) allant de Houston à Atlanta; Evan Turner allant d’Atlanta au Minnesota; Keita Bates-Diop, Noah Vonleh et Shabazz Napier allant du Minnesota à Denver; Gerald Green (qui a été absent toute la saison avec une blessure au pied) va de Houston à Denver.

Ouf. Passons en revue celui-ci et déclarons quelques gagnants et perdants.

Gagnants

Le concept de la petite balle des Rockets

Vous vous souvenez des «South Beach Five» l’année dernière? Il est de retour et a travaillé pour Houston avec P.J. Tucker (plus sur lui plus tard) remplaçant au centre. Capela était plus précieux pour Houston lorsqu’il exécutait plus de pick-and-rolls avec James Harden. Maintenant, ils auront une défense de l’aile étouffante grâce à Covington.

Les faucons

J’adore l’idée de Capela avec Trae Young, cueillir et rouler toute la journée. La reconstruction des Hawks a soudainement fait un grand pas en avant avec cette acquisition, et bien que je sois curieux de voir comment Atlanta s’intègre à Capela avec John Collins, je pense que cela fonctionne avec Collins en continuant d’étirer le sol et en laissant Capela faire plus de sale boulot défensif .

Robert Covington

Hé, chaque fois que vous pouvez passer d’une franchise malheureuse à une équipe de séries éliminatoires, vous êtes un gagnant.

Fans de NBA

Il se sent en ce moment comme de plus grands noms – Andre Drummond, D’Angelo Russell, Kevin Love – peuvent ne pas bouger à moins que quelque chose ne change. C’est donc une victoire pour les purs et durs de voir un accord massif qu’ils peuvent mâcher, en particulier un jour avant la date limite.

Tilman Fertitta

Bye bye impôt!

Les perdants

Les pépites (pour l’instant)

Ce n’est pas que je déteste l’accord pour Denver. Ils ont récupéré quelque chose pour Beasley et Hernangomez, deux agents libres restreints à la fin de l’année que les Nuggets n’auraient peut-être pas été en mesure de signer à nouveau. C’est juste que j’espère qu’il y aura plus de métiers à venir pour l’une des équipes les plus profondes de la NBA. Peut-être qu’ils peuvent gérer d’autres actifs, s’accrocher à Michael Porter et obtenir un démarreur à fort impact. S’ils ne le font pas? Ils sont toujours super profonds. Mais ont-ils de quoi battre une des équipes d’élite de l’Occident en séries? Je m’inquiète.

P.J. Tucker

Son nom était en vogue sur Twitter mercredi matin alors que les fans de la NBA disaient des trucs comme ça:

Je pense que Tucker peut gérer une partie de la charge. Mais que se passe-t-il lorsque les équipes deviennent grandes contre Houston? Il devra faire face à Anthony Davis ou Nikola Jokic ou Rudy Gobert. Oui.

Karl-Anthony Towns

Il a remporté un match de basket-ball pour la dernière fois le 9 janvier et, garçon, il ne semble pas content de ce qui vient de se passer:

.