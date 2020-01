GAGNER! Entrée au Matchbook Clarence House Chase Races, ce samedi à Ascot! – talkSPORT

Allumette Clarence House Chase Raceday

L’hippodrome d’Ascot s’est associé à talkSPORT pour avoir une chance d’aider à jeter le blues du Nouvel An sur le côté et de se diriger vers Ascot pour un après-midi fantastique de courses de sauts de première classe, alors que l’hippodrome le plus célèbre du monde rouvre ses portes pour 2020 avec style .

C’est un luminaire adoré par les amateurs de sauts avec le point culminant d’une carte de qualité, le Matchbook Match 1 Clarence House Chase, à juste titre tenu en très haute estime. Le concours attire constamment bon nombre des chasseurs de l’élite les plus élitistes de la course sur deux milles et bénéficie d’un palmarès impressionnant. Parmi les anciens vainqueurs figurent le légendaire Desert Orchid, l’impérieux Sprinter Sacre, le favori perpétuel et triple vainqueur Un De Sceaux et le vainqueur de l’année dernière, le puissant Altior.

Les amateurs de course sont invités à rejoindre un «Raceday Ramble» gratuit sur le parcours avant de courir avec l’ancien jockey Colin Brown, pour terminer avec une tasse de chocolat chaud. Colin a conduit la grande orchidée du désert à la victoire à Ascot à plusieurs reprises au cours de l’illustre carrière de son bien-aimé gris, le plaçant idéalement placé pour décrire exactement ce que c’est que de passer le test unique que ce cours présente. Ceux qui souhaitent se joindre au parcours sont priés d’enregistrer leur intérêt à l’avance sur ascot.co.uk ou en appelant le 0344 346 3000.

Hors des sentiers battus, attendez-vous à un large éventail de superbes options d’hospitalité et à des restaurants plus décontractés dans les enceintes King Edward VII et Queen Anne. Que vous décidiez de vous offrir, à vous et à vos invités, l’un de nos luxueux forfaits gastronomiques ou que vous optiez plutôt pour la sélection de plats d’hiver et de cocktails disponibles «sur le pouce» à travers l’hippodrome, une journée mémorable de sport et de socialisation exaltante est garantie pour tous.

Pour avoir une chance de gagner une entrée pour deux à cet événement ce samedi 18 janvier, entrez ci-dessous.