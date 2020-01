GAGNER! Jouez à «Look Whos Talking» pour courir la chance de gagner 5 000 £! – talkSPORT

Assurez-vous d’écouter talkSPORT cette semaine pour courir la chance de gagner 5 000 £!

Toute cette semaine et la prochaine, nous allons lire un court clip audio et vous demander de texter qui vous pensez être la voix mystérieuse.

Recevez vos inscriptions avant la fin du concours le vendredi 24 janvier 2020 à 17h. Nous sélectionnerons ensuite un gagnant au hasard parmi toutes les participations correctes reçues. Les conditions générales et les règles de concurrence s’appliquent. (Voir ci-dessous pour plus de détails).

Les textes coûtent 2,00 £.

‘Regardez qui parle’

Les règles suivantes («Règles spécifiques») ainsi que les conditions générales du concours (qui peuvent être consultées sur https://talksport.com/competition-terms-conditions) s’appliquent à «Look Who’s Talking» (le «Concours») qui se déroulera du 15 janvier 2020 à 00 h 01 à 17 h 00 le 24 janvier 2020 (la «durée») sur talkSPORT et talkSPORT 2 (le «réseau talkSPORT»), qui comprend les bases de données SMS pour talkSPORT et talkSPORT 2. Quiconque s’inscrit au Concours (un «Participant») sera réputé avoir lu et accepté les Règlements spécifiques et les Conditions générales du concours de talkSPORT et sera lié par eux.

Détails du concours: les participants seront invités à identifier une voix «mystère» qui sera jouée à l’antenne (ou reçue par SMS ou consultée en ligne) et un texte dans leur réponse, pendant la durée du concours.

Pour participer au concours, un participant doit envoyer un message texte commençant par le mot WIN suivi de sa réponse à la question, au 63320 (la «ligne de message texte») pendant les heures d’ouverture et de fermeture du concours. Les SMS seront facturés 2,00 £ plus les tarifs réseau standard.

La ligne de messages texte ouvrira à 00h01 le mercredi 15 janvier 2020 et se fermera à 17h00 le vendredi 24 janvier 2020. Si les participants envoient un SMS après l’heure de clôture, ils ne seront pas inscrits au concours, mais ils pourront tout de même être facturés .

talkSPORT Limited n’est pas responsable de toute latence subie par le réseau de téléphonie mobile d’un participant, qui pourrait retarder la livraison de messages texte vers et / ou depuis nous. En outre, talkSPORT

Limited n’est pas responsable des entrées erronées qui pourraient survenir à la suite d’une erreur de réseau de téléphonie mobile ou d’une erreur de combiné.

Lorsqu’un participant participe au concours, il recevra un SMS qui l’invitera à participer à notre offre 3 pour 2, selon lequel s’il s’inscrit une deuxième fois au cours du même tour de compétition, il recevra une inscription supplémentaire sans supplément. Coût. L’inscription supplémentaire sera automatiquement incluse une fois que le participant entrera pour la deuxième fois et il n’aura pas besoin d’envoyer de SMS une troisième fois pour le réclamer. S’ils font du texte pour la troisième fois, le cycle recommence et ils seront facturés à nouveau. Il est de la responsabilité du Participant de s’assurer que s’il répond à cette offre 3 pour 2, les lignes de texte sont toujours ouvertes lorsqu’il le fait. Sinon, leur entrée supplémentaire et leur entrée gratuite peuvent être facturées mais non incluses dans le tirage.

Après l’heure de clôture du concours, un gagnant sera sélectionné au hasard parmi toutes les inscriptions correctes reçues pendant la période d’inscription valide. Le participant gagnant sera contacté dans les 28 jours suivant l’heure de clôture du concours. Les inscriptions mal orthographiées peuvent être acceptées, à la discrétion du producteur. La décision du producteur est définitive.

Admissibilité:

Les participants doivent être âgés de 18 ans ou plus.

Les participants peuvent s’inscrire au maximum 20 fois par jour pendant toute la durée du concours. Nous déconseillons fortement une utilisation excessive.

Les participants doivent avoir un compte bancaire, car le prix sera payé par chèque ou virement bancaire.

Prix:

Le prix est de 5 000 £ (cinq mille livres sterling) payé par chèque ou virement bancaire.

Le prix n’est pas transférable.

talkSPORT limited se réserve le droit de modifier le prix ou une partie de celui-ci à tout moment. Nous nous efforcerons de payer les gagnants dès que possible mais ne sommes pas responsables des retards dans le système bancaire. De plus, le gagnant devra répondre à un appel de talkSPORT Limited après le concours et fournir toutes les informations requises (par e-mail ou via un formulaire en ligne, comme indiqué) s’il souhaite recevoir le virement bancaire. De plus, si des contrôles d’éligibilité devaient être effectués, cela pourrait retarder le paiement.

Publicité et identité des gagnants:

Si vous gagnez un prix, nous pouvons publier votre nom complet, votre ville ou votre zone de résidence et votre image indéfiniment sur notre site Web de station de radio www.talkSPORT.com et dans notre application mobile l’application talkSPORT et sur nos canaux sociaux talkSPORT. Nous demanderons votre autorisation avant de publier.