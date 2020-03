“Gagner la Premier League est plus important qu’être invincible” – le message de Ray Parlour, légende d’Arsenal, aux fans dégoûtés de Liverpool

Arsenal Invincible Ray Parlour a offert quelques mots de réconfort à tous les fans de Liverpool laissés bouche bée par leur défaite à Watford – “Être invaincu n’a pas d’importance”.

Et un partisan des Reds a déclaré à talkSPORT qu’il n’était pas si agité à propos du match de toute façon, et a même dit qu’il était HEUREUX qu’ils aient perdu contre les Hornets.

L’équipe de Jurgen Klopp a subi sa première défaite en Premier League de la saison samedi, alors qu’elle était bel et bien battue 3-0 à Vicarage Road.

Liverpool a subi un rare coup contre Watford samedi

Le résultat surprise a mis fin aux espoirs des fans de devenir la dernière équipe des Invincibles et même d’éclipser la réussite des Gunners alors qu’ils ont été couronnés champions avec 26 victoires et 12 nuls en 2003/04.

Liverpool a déjà 26 victoires, donc a eu la chance non seulement de mettre fin à la campagne invaincue, mais aussi de battre la réalisation légendaire d’Arsenal, pour tomber à un obstacle improbable contre une équipe luttant contre la relégation.

Ils volent toujours haut en haut du tableau et avec seulement 12 points nécessaires pour être des champions confirmés, ils vont presque certainement lever leur premier trophée de Premier League, seul le leur ne sera pas doré.

Mais Parlour a dit à Liverpool que ce sont les trophées qui importent, pas les records, et dit que leur défaite contre Watford n’était «pas grave», même si, comme Gary Neville, il a peut-être grillé avec quelques bières…

Liverpool ne pouvait tout simplement pas gérer Watford dans un affichage bâclé des dirigeants de la Premier League

Lorsqu’on lui a demandé s’il était très satisfait de la défaite de Liverpool, il a déclaré à l’animatrice de Sports Breakfast Laura Woods: «Bien sûr! J’ai bu quelques verres ce soir-là, ouais!

«Les records sont là pour être battus et je suis sûr que si un joueur de Liverpool était au même endroit que moi, il voudrait aussi que nous perdions!

“Mais ce n’est pas grave, vraiment.

«Je sais que c’est un très bon record à avoir et j’en suis très fier, mais le plus important est de gagner la ligue et Liverpool va toujours le faire.

«Au début de la saison, il s’agit de remporter le titre de champion, pas d’être invaincu – c’est un bonus si cela se produit.

“Je sais qu’Arsene Wenger a dit avec notre équipe que nous pouvions rester invaincus, mais au début de la saison, tout ce qui intéressait Jurgen Klopp était de gagner la Premier League, ce qui semble ne pas poser de problème, donc ça a été une saison impressionnante quand même.

“Maintenant, il s’agit de pouvoir ajouter la FA Cup, peuvent-ils ajouter la Ligue des Champions?

«Ils ont encore une opportunité au match retour contre l’Atletico Madrid, et ça va être difficile parce qu’ils sont une bonne équipe, ils sont bien organisés et difficiles à décomposer, mais vous avez toujours envie de Liverpool à Anfield.

“Il y a donc encore beaucoup à jouer.”

Les fans de Liverpool expliquent pourquoi il est GLAD La course invaincue de son équipe a été arrêtée par Watford

Pendant ce temps, un fan de Liverpool a appelé TalkSPORT pour dire qu’il était GLAD, son équipe a perdu son record invaincu contre les Hornets.

Les hôtes du Sports Bar Jason Cundy et Adam Catterall ne pouvaient pas croire ce qu’il disait, mais le Kopite a expliqué pourquoi il pensait que la défaite serait bonne pour l’équipe de Klopp.

«Je suis un peu dégoûté, nous avons été battus mais, d’une certaine manière, je suis content que nous ayons perdu», a déclaré Will the Red.

«Nous n’avons pas bien joué depuis les vacances d’hiver et cela allait arriver, nous allions perdre un match.

«Je suis heureux que nous l’ayons perdu maintenant, car je pense que l’équipe devait se recentrer pour l’Atletico Madrid.

«Je pense que les joueurs commençaient à croire en leur propre presse, qu’ils étaient invincibles et qu’ils n’avaient pas à se présenter.

«Si nous continuions à jouer de la même manière, nous serions renversés par l’Atletico. Donc, d’une certaine manière et à long terme, je pense que cela nous fera du bien. “

