GAGNER! Un pack Now TV F1 sur talkSPORT! – talkSPORT

Préparez-vous à tester vos connaissances en F1 avec une compétition incroyable au petit-déjeuner toute cette semaine grâce à Now TV!

Chaque jour, nous sélectionnerons au hasard un joueur chanceux qui viendra à l’antenne pour jouer à «Poll Position». Vous pourriez gagner le pack F1 ultime comprenant un abonnement de saison Now TV F1, un téléviseur UHD 55 ″, une barre de son LG et un iPad! Tout ce que vous avez à faire est de répondre à autant de questions F1 que possible dans les 40 secondes et de rester le meilleur marqueur de points toute la semaine pour repartir avec ce prix ultime.

Vous vous sentez courageux? Écoutez le petit déjeuner de 6 h à 10 h toute la semaine pour y participer.

Veuillez noter qu’en participant à ce concours, vous consentez à ce que vos coordonnées soient utilisées conformément à la politique de confidentialité sans fil et vos données seront utilisées pour vous contacter au cas où vous seriez sélectionné comme gagnant.

POLL POSITION (LA «PROMOTION») RÈGLES EN LIGNE:

En participant à la Promotion, vous acceptez d’être lié par ces termes et conditions (ces “Termes et conditions”). Téléphoner, envoyer des SMS ou envoyer un courriel pour participer à la promotion ou remplir et soumettre un formulaire d’inscription sera également considéré comme une acceptation des présentes conditions générales. Le matériel promotionnel relatif à la promotion, y compris toutes les informations sur la façon de participer à la promotion publiées par le promoteur (y compris sur les réseaux sociaux le cas échéant) ou sur les sites Web du promoteur, s’appliquent également à la promotion. En cas de conflit entre les conditions mentionnées dans ces documents promotionnels et les présentes conditions générales, ces conditions générales prévalent.

Participation à la promotion

Résidents du Royaume-Uni et de la République d’Irlande âgés de 18 ans ou plus uniquement, à l’exception des employés et agents du Promoteur ou du Wireless Group Limited et de toute autre personne liée au fonctionnement ou à la réalisation de la Promotion (y compris les sponsors ou partenaires promotionnels tiers) et leurs respectifs les sociétés associées, affiliées ou subsidiaires, ainsi que les familles immédiates et les membres du ménage de tous ces employés et agents.

Toute personne ayant remporté un prix pour toute promotion organisée par les stations de radio participantes du réseau sans fil au cours des 12 mois précédant la fin de la période de promotion n’est pas éligible à participer.

La promotion commence à 00h01 (heure du Royaume-Uni) le 8 mars 2020 et se termine à 10h00 (heure du Royaume-Uni) le 13 mars 2020 (le «Période de promotion»). Toute inscription reçue en dehors de la période de promotion sera nulle.

Les participants peuvent faire un maximum de 1 inscription par personne et par jour pendant la période de promotion (veuillez voir quand chaque jour se déroule ci-dessous). Les entrées groupées, générées automatiquement ou tierces sont nulles.

Pour participer, vous devez envoyer un SMS avec votre réponse au 81089. Le SMS coûte £ 00.50. Les inscriptions doivent être reçues uniquement pendant la période de promotion.

Les candidatures reçues qui ne sont pas soumises via la méthode officielle d’inscription ne seront pas acceptées. L’utilisation de scripts, de macros ou de tout système automatisé pour participer à la promotion est interdite et les participations effectuées (ou qui semblent avoir été effectuées) à l’aide d’un tel système peuvent être considérées comme nulles. Toute inscription illisible, incomplète ou frauduleuse sera rejetée.

Gagnants et prix

Il y aura 1 gagnant. Un prix par gagnant. Il y aura également 4 finalistes. Un prix par finaliste.

Les gagnants seront sélectionnés au hasard parmi toutes les inscriptions valides reçues pour chaque jour pendant la période de promotion (à l’exclusion des gagnants précédemment sélectionnés). S’il n’y a pas de participations reçues par le Promoteur dans une journée, le gagnant de ce jour sera sélectionné parmi toutes les participations reçues la veille (sauf que s’il n’y a pas de participations dans ces journées précédentes, le Promoteur se réserve le droit pour sélectionner plus d’un gagnant au cours d’une journée ultérieure à sa seule discrétion). Il y aura un gagnant par jour et jusqu’à 5 gagnants différents pour la promotion. Chaque jour se déroulera de 00 h 01 à 23 h 59 (par exemple, le premier jour est de 00 h 01 à 23 h 59 (heure du Royaume-Uni) le 8 mars 2020) pendant la période de promotion.

9. Le gagnant principal gagnera 1 abonnement de saison Now TV F1, 1 x 55 ″ TV, 1 x barre de son, 1 x iPad

10. Le prix des finalistes est un abonnement Now TV F1

11. Les prix sont tels qu’indiqués et ne sont ni échangeables ni transférables. Il n’y a pas d’argent ou autre alternative au prix en tout ou en partie.

12. Le gagnant est responsable du paiement de tous les coûts associés qui ne sont pas spécifiquement indiqués dans les documents promotionnels ou les présentes conditions générales, y compris (le cas échéant) le transport, l’hébergement, les frais de repas, les dépenses en argent, les assurances et tous les autres frais accessoires. Les gagnants sont également personnellement responsables de toutes les dépenses personnelles ou accessoires et de toute TVA, obligation fiscale nationale et / ou locale encourue lors de la réclamation ou de l’utilisation du prix. En participant à la Promotion, les participants conviennent que le prix est décerné «tel quel» et que ni le Promoteur ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne font de déclarations ou de garanties de quelque nature que ce soit concernant le prix.

Dans le cas où, pour des raisons indépendantes de la volonté raisonnable du promoteur, le promoteur n’est pas en mesure d’attribuer le prix tel que décrit dans les présentes conditions générales, le promoteur se réserve le droit d’attribuer un prix de nature similaire et d’une valeur équivalente, ou à sa seule discrétion. discrétion, la valeur en espèces du prix. L’Organisateur se réserve également le droit d’attribuer un prix de nature similaire et d’une valeur équivalente, ou à sa seule discrétion, la valeur en espèces du prix si, à sa discrétion raisonnable, il est approprié de le faire.

Annonce du gagnant et réclamation du prix

Les gagnants et les finalistes seront informés par téléphone ou en utilisant les autres coordonnées fournies au promoteur dans les 5 jours suivant la fin de la période de promotion. Tous les efforts raisonnables seront faits pour contacter le gagnant et les finalistes pendant la période indiquée. Si un gagnant et / ou un finaliste ne peut pas être contacté ou n’est pas disponible, le Promoteur se réserve le droit de redessiner un autre gagnant ou finaliste, le cas échéant, à partir des inscriptions valides / correctes reçues pendant la période de promotion. Les gagnants et les finalistes peuvent être tenus de présenter une pièce d’identité valide avant de recevoir leur prix.

Les appelants n’ont pas nécessairement le droit de participer aux promotions en direct et n’apparaissent pas nécessairement en direct dans l’ordre dans lequel ils sont appelés. Le Promoteur ne sera pas tenu de rembourser les appelants pour les frais de téléphone en attente ou en ondes. Lorsque la situation se présente, seule la personne sélectionnée pour venir à l’antenne (le cas échéant) est admissible à gagner si elle donne la bonne réponse.

Les gagnants et les finalistes devront confirmer l’acceptation du prix applicable dans les 5 jours suivant la notification. Si le gagnant ou le finaliste n’a pas réclamé son prix à la date indiquée ou si le gagnant ou le finaliste refuse ou n’est pas en mesure de fournir une adresse postale éligible pour la réception de son prix, le Promoteur se réserve le droit d’attribuer le prix à un autre participant.

Le prix sera livré dans un délai raisonnable et au plus tard 28 jours après l’acceptation du prix.

Pour obtenir la liste des gagnants (nom et emplacement général), veuillez envoyer une enveloppe préadressée timbrée au plus tard 28 jours après la fin de la période de promotion au promoteur de cette promotion. TalkSPORT Limited (opérateur de talkSPORT) du 1 London Bridge Street, Londres, Angleterre, SE1 9GF (le «Promoteur»).

Protection des données et publicité

Le Promoteur collectera et traitera les informations personnelles des participants et celles-ci seront partagées avec les agents du Promoteur, ses affiliés et, le cas échéant, tout tiers fournisseur de prix (y compris ceux en dehors de l’Espace économique européen). Les informations fournies par les participants ne seront utilisées qu’aux fins de la réalisation de cette promotion (y compris pour les prix à livrer) et à d’autres fins qui peuvent être spécifiées au moment de l’inscription ou sur le matériel promotionnel. Les informations personnelles seront utilisées conformément à la politique de confidentialité applicable en vigueur de temps à autre (voir http://www.newsprivacy.co.uk/single/).

Les noms et emplacements généraux des participants seront publiés ou rendus publics s’ils sont lauréats ou finalistes de la promotion conformément aux exigences réglementaires. Dans de telles circonstances, nous pouvons également utiliser gratuitement ces informations et les photographies des participants à des fins de publicité pendant cette promotion et les futures par le Promoteur ou l’une de ses sociétés associées ou filiales. Cela comprend la mise à disposition de son nom sur les sites Web et les plateformes de médias sociaux du Promoteur. Le gagnant et tout invité peuvent également être tenus de participer à une publicité raisonnable relative à cette promotion, y compris de venir en ondes pour participer.

Général

21. La décision du Promoteur est finale et lie les participants. Aucune correspondance ne sera échangée.

22. Si les participants ne fournissent aucune des informations obligatoires demandées lors de la participation à la promotion, leur inscription sera nulle.

23. Le Promoteur se réserve le droit d’exiger des participants qu’ils prouvent qu’ils sont éligibles. Si un gagnant est jugé non éligible, le Promoteur se réserve le droit d’attribuer son prix à un autre participant et d’exiger le retour de tout prix déjà attribué.

La remise du prix n’implique pas l’approbation par le Promoteur de TPF ou d’autres tiers concernés de quelque manière que ce soit avec la Promotion. Toute réclamation ou question concernant l’utilisation du prix doit être adressée à TPF.

Les participants ne doivent rien faire d’illégal et / ou dangereux et / ou qui mettrait eux-mêmes ou autrui en danger. Sauf en cas de négligence, le Promoteur ne sera pas responsable des dommages, pertes ou blessures résultant de l’entrée des participants à la Promotion ou de leur acceptation et / ou utilisation du prix, ou des défaillances techniques, matérielles ou logicielles perdues, connexions réseau défectueuses ou indisponibles ou difficultés de toute nature pouvant limiter ou interdire la capacité du participant à participer à la Promotion. L’Organisateur ne sera pas responsable des inscriptions perdues, endommagées, retardées, dégradées, incomplètes, illisibles ou autrement illisibles. La preuve de passer un appel téléphonique, d’envoyer une inscription par courrier, e-mail ou SMS, ne constitue pas une preuve de réception par le Promoteur de toute inscription. Rien dans les présentes Conditions générales ne doit en aucune façon limiter la responsabilité du Promoteur en cas de décès ou de blessure causée par sa négligence ou pour toute autre question où la responsabilité ne peut être limitée en droit.

L’Organisateur se réserve le droit à tout moment d’annuler, de modifier ou de remplacer la Promotion (y compris la modification des prix) si, à sa seule discrétion, la Promotion n’est pas en mesure d’être menée comme spécifié. En cas d’erreur d’impression ou autre entraînant plus de gagnants ou de finalistes que de prix pour la Promotion, l’Organisateur se réserve le droit de (a) déclarer nulle toute réclamation ou inscription résultant d’une telle erreur d’impression ou autre; et / ou (b) répartir le (s) prix disponible (s) par le biais d’un nouveau tirage ou pour répartir le (s) prix (s) ou la valeur du (des) prix entre les gagnants et les finalistes de la Promotion.

Tout participant qui participe ou tente de participer à la promotion d’une manière qui, de l’avis raisonnable du promoteur, est contraire aux présentes conditions générales ou de par sa nature est injuste envers les autres participants (y compris l’altération du fonctionnement de la promotion, la tricherie, le piratage, la tromperie ou toute autre pratique de jeu déloyale telle que l’intention d’ennuyer, d’abuser, de menacer ou de harceler tout autre participant ou le promoteur et / ou l’un de ses agents ou représentants) peut être rejetée de la promotion à la seule discrétion du promoteur. En outre, lorsque de telles actions ont considérablement entravé la promotion, le promoteur peut, à sa seule discrétion, ajouter d’autres étapes à la promotion qu’il juge raisonnablement nécessaires afin de résoudre tout problème découlant de ces actions.

L’Organisateur se réserve le droit de modifier ces Termes et Conditions. Toute modification sera publiée sur le site Web du promoteur (le “Site Internet”).

Si vous résidez au Royaume-Uni, les présentes conditions générales sont régies par le droit anglais et les tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles sont seuls compétents pour connaître de tout litige ou réclamation découlant de la promotion ou des présentes conditions générales (sauf si vous vous résidez en Irlande du Nord, vous pouvez également intenter une action en Irlande du Nord), et si vous résidez en Écosse, vous pouvez également intenter une action en Écosse). Si vous êtes un résident de la République d’Irlande, ces conditions générales sont régies par la loi irlandaise et les tribunaux de la République d’Irlande sont seuls compétents pour connaître de tout litige ou réclamation découlant de la promotion ou des présentes conditions générales.

Le promoteur de cette Promotion est talkSPORT Limited (opérateur de talkSPORT) de 1 London Bridge Street, Londres, Angleterre, SE1 9GF (le «Promoteur»).

Wireless Group Limited, ses sociétés affiliées, les producteurs de programmes et / ou le promoteur peuvent modifier ou retirer tout élément d’un concours, tirage au sort, vote ou sondage pour des raisons indépendantes de leur volonté raisonnable, y compris, mais sans s’y limiter, l’indisponibilité du vote, du sondage , plate-forme de participation au concours ou au tirage au sort avant la date de clôture, ou pour grève, lock-out, conflit de travail, maladie, cas de force majeure, catastrophe naturelle, conditions météorologiques défavorables, guerre, émeute, troubles civils, accident, problème de santé publique en relation à une infection potentielle, une épidémie ou une pandémie, des dommages malveillants, un incendie, une inondation et / ou une tempête, le respect de la loi ou d’un ordre gouvernemental, d’une règle, d’une réglementation ou d’une directive, une panne de l’usine, des machines ou du transport. Wireless Group Limited, ses sociétés affiliées, les producteurs de programmes et / ou le promoteur ne sont pas responsables de toute perte ou dommage causé à vous à la suite de l’un de ces événements.